Neue Asphaltdecke

Meckenheim-Lüftelberg. Die Ortsumgehung von Meckenheim-Lüftelberg wird von Montag, 12. Juni, bis voraussichtlich Samstag, 24. Juni, auf einer Länge von rund einem Kilometer komplett gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 12.06.2017

Der Rhein-Sieg-Kreis saniert für rund 160.000 Euro die Asphaltdecke der K 53. Die Ortsumgehung muss dafür auf einer Länge von rund einem Kilometer bis zum 24. Juni komplett gesperrt werden. Das teilte die Stadt Meckenheim mit

Eine großräumige Umleitung für den Durchgangsverkehr führt über die L 113 nach Ramershoven, in Rheinbach über die B 266, weiter über die L 158 bis Meckenheim und dort wieder zurück auf die K 53. Um den Linienbusverkehr zu gewährleisten, wird die Strecke in zwei Bauabschnitte eingeteilt. So können die Busse entweder südlich durch Lüftelberg oder nördlich durch das Industriegebiet den jeweilig gesperrten Bauabschnitt umfahren.

Details zu den Arbeiten und den damit verbundenen Verkehrsbeeinträchtigungen und sonstige aktuelle Verkehrsmeldungen zu Straßenbauarbeiten, Sperrungen oder Staus im Rhein-Sieg-Kreis sind im Internet unter www.mobil-im-rheinland.de einzusehen.