Weihnachtsmarkt mit Kölschen Tönen

Swisttal-Heimerzheim. An zwei Wochenenden öffnet der Weihnachtsmarkt auf Burg Heimerzheim. Die wunderschönen Innenräume in der Hauptburg, die Vorburg und der Burgpavillon sowie der historische Burghof stehen den Besucher offen.

Die düstere Jahreszeit ist wie gemacht für Lichterglanz. Nicht mit Kerzen, Lichterketten oder Blinklichtern geben sich allerdings die Aktionskünstler zufrieden, die an zwei Wochenenden zum Heimerzheimer Weihnachtsmarkt auf Burg Heimerzheim zu Gast sind. Sie lassen gerne ordentlich die Funken sprühen. Die Budenstadt auf der historischen Burganlage, Kölner Straße 1, ist jeweils samstags und sonntags, 2./3. Dezember und 9./10. Dezember, von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

Die wunderschönen Innenräume in der Hauptburg, die Vorburg und der Burgpavillon sowie der historische Burghof mit seinen vielen roten Hütten stehen allen Besucher offen. Angekündigt haben sich ambitioniertes Kunsthandwerk, Künstler und Musiker. Könner des kulinarischen Fachs offerieren hochwertige Speisen und Getränke, die in die kühle Jahreszeit passen.

Hochwertig ist auch das angemessene Stichwort für das Rahmenprogramm des Weihnachtsmarktes: Am ersten Adventswochenende erwartet die Besucher unter anderem mehrfache Greifvogelshows (Sonntag jeweils 13 und 15 Uhr), eine Kindertheateraufführung mit dem Titel „Der galoppierende Weihnachtsmann“ (Samstag, 13 und 15 Uhr) und ein Auftritt der Kinderkurse Heimerzheim (Samstag, 16 Uhr). Musikalisches Glanzlicht ist am Samstagabend, 18 Uhr, der Auftritt von „Sibbeschuss“ unter freiem Himmel. Am Sonntag, 3. Dezember, gibt es um 14 Uhr einen Auftritt des Kindergartens Maria Magdalena und um 16 Uhr des Kindergartens Quellenstraße.

Um 15.30 und 16.45 Uhr verzückt „Die Eisprinzessin“ insbesondere die kleinen Fans, ehe ab 18.30 Uhr die Aktionskünstler ihre Feuer- und Lightshow beginnen, die – fast schon traditionell – den Zuschauern den Atem raubt. Am zweiten Adventswochenende treten unter anderem das Orchester Fidelia Wormersdorf und die Orchesterfreunde der Musikschule auf (Samstag, 9. Dezember, 12 Uhr), der Kindergarten Sankt Kunibert (Samstag, 15 Uhr) sowie die Pop- und Soulgruppe Cheri Kedida & Alma Soul (17 Uhr). Am Sonntag, 10. Dezember, sind der Männergesangverein „Concordia“ Rösberg (14 Uhr), Ron White mit seinem Swinging Christmas-Programm (16 Uhr) und ab 18 Uhr Sibbeschuss mit dabei.

An allen Tagen werden von 12 bis 18 Uhr Kutschfahrten mit erfahrenen Kaltblütern rund um die Burg angeboten. Abfahrt ist stets vor dem Burgpavillon. Während der Touren mit zwei Pferdestärken lässt sich nicht nur die illuminierte Burg bestens von fast allen Seiten bestaunen. Darüber hinaus berichtet der Kutscher Wissenswertes über die Historie der Burg Heimerzheim. Der Eintritt zum Weihnachtsmarkt kostet an beiden Wochenenden drei Euro, Kinder können den Weihnachtsmarkt kostenlos besuchen.