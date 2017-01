Senioren im Linksrheinischen

Hilfe auf Knopfdruck: Ein Rufbereitschaftsteam vom Hausnotruf der Johanniter startet ab sofort direkt vom Meckenheimer Domizil an der Bonner Straße zu Einsätzen in Rheinbach und Meckenheim. FOTO: NATALIE BRINCKS

22.01.2017 MECKENHEIM. Die Johanniter sind jetzt mit einem eigenen Bereitschaftsteam an der Bonner Straße präsent. Im Notfall können die Nutzer schnell die Helfer rufen.

Die Johanniter sind in Meckenheim an vielen Stellen präsent. Neben dem Seniorenstift am Le-Mée-Platz betreiben sie auch eine eigene Sozialstation für die häusliche Pflege am Neuen Markt in Meckenheim. Nun ist ein weiterer Standort dazugekommen: Der Hausnotruf der Johanniter ist mit einem neuen Einsatzteam in die Apfelstadt gezogen. Ab sofort starten die Mitarbeiter von ihrem Domizil an der Bonner Straße aus zu ihren Einsätzen in Meckenheim und Rheinbach.

„Damit erweitern wir unser Angebot und bieten mehr Service für die Senioren in Meckenheim und Rheinbach“, erklärt Heike Nolden, Abteilungsleiterin Hausnotruf und Menüservice der Johanniter. Die Hilfsorganisation hat festgestellt, dass die Nachfrage nach dem Hausnotruf in der Region um Meckenheim stetig steigt. „Mit dem Einsatzteam im Bereitschaftsdienst vor Ort haben wir nun kürzere Anfahrtswege zu unseren Teilnehmern. So sind wir schneller bei ihnen“, erklärt sie. „Mit dem neuen Standort“, ergänzt Melanie Möchel, Leiterin des Teams, „kommen wir dem Wunsch von vielen Angehörigen nach. Durch die Hinterlegung der Wohnungsschlüssel im Schlüsselsafe der Johanniter können wir den Einsatzdienst im Notfall direkt schicken, um nach dem Rechten zu sehen und die erforderliche Hilfe zu leisten“, so Möchel. Das neue Bereitschaftsteam in Meckenheim stehe 24 Stunden am Tag zur Verfügung.

Hintergrund: Das Hausnotrufsystem der Johanniter sorgt seit 30 Jahren dafür, dass sich Menschen zu Hause sicher aufgehoben fühlen. Im Notfall wird ein Knopf gedrückt, um Hilfe zu bekommen. Der „Knopf für alle Fälle“ findet sich sowohl an der Basisstation als auch am Sender, der laut der Helfer immer am Körper getragen werden sollte.⋌

Wer mehr über den Hausnotruf wissen möchte, kann sich in der Sozialstation Meckenheim, Neuer Markt 25 in Meckenheim, beraten lassen oder unter 0 22 25/9 80 68 40 anrufen. (qm)