Reinhold Malcherek ist katholischer Pfarrer in Meckenheim. Er hat die Texte zu den Buchstaben C, G, K, O, S und W geschrieben.

Inhaltsverzeichnis 1. Geistliche aus der Region erklären Ostern 2. L-U 3. U-Z

Region. Woher kommen Ostereier? Warum wird an Karfreitag geratscht? Und was bedeutet INRI? Der GA hat vier Geistliche aus Königswinter, Meckenheim, Ahrweiler und Sankt Augustin gefragt und die Antworten im Oster-ABC zusammengefasst.

Von general-anzeiger-bonn.de, 30.03.2018

Was verbinden wir mit Ostern? Letztes Abendmahl, Tod am Kreuz, Auferstehung – natürlich. Allgegenwärtig ist dieser Tage auch der Osterhase, und auf Ostereiersuche am Sonntag freuen sich vor allem die Kinder. Doch was hat es mit dem Osterlamm auf sich? Und was hat Ysop mit Ostern zu tun? Der GA hat vier Geistliche aus der Region gebeten, Begriffe rund um das hohe Fest in eigenen Worten zu erklären. Superintendentin Almut van Niekerk aus Sankt Augustin, Pfarrerin Christina Gelhaar aus Königswinter sowie die Dechanten Reinhold Malcherek aus Meckenheim und Jörg Meyrer aus Ahrweiler haben die Begriffe ausgesucht. Allerdings unter einer Voraussetzung: Die Redaktion hatte vorab die Anfangsbuchstaben vorgegeben. Ergebnis: das Oster-ABC.

A bendmahl

An Gründonnerstag erinnern die Christen daran, dass Jesus mit seinen Freunden zusammengesessen hat am Tag vor seinem Tod. Da wusste er schon, was geschehen wird. Aber es gibt Gemeinschaft über den Tod hinaus. Jesus hat gesagt: „Siehe ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt.“ Almut van Niekerk

B rot

Beim gemeinsamen Essen segnete Jesus das Brot und teilte es an seine Jünger aus. So auch beim letzten Abendmahl, der Feier des Passahmahls kurz vor seiner Gefangennahme. Hier gab Jesus dem ausgeteilten Brot eine neue Bedeutung, als er sagte: „Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird.“ Außerdem gab er den Auftrag, auch in Zukunft das Brot miteinander zu teilen und dabei an ihn zu denken. Übrigens: Als Jesus nach der Auferstehung zwei Jünger auf einem mehrstündigen Fußmarsch begleitete, erkannten sie ihn erst, als er beim gemeinsamen Abendessen das Brot brach. Christina Gelhaar

C hristus

Er gehört natürlich unbedingt zu Ostern. Er ist der Auferstandene. Nach seinem Tod am Kreuz haben ihn die Jüngerinnen und Jünger erfahren als den, der lebt. Er hat mit Gottes Hilfe den Tod besiegt. Reinhold Malcherek

D unkel und Licht

Die beiden Gegensätze werden in der Osternacht helfen, das Geheimnis der Auferstehung zu verstehen. In der Nacht wird draußen vor der Kirche ein Feuer gemacht, daran die große Osterkerze angezündet. Sie wird in die völlig dunkle Kirche getragen. Schon ein kleines Licht vertreibt das Dunkel. Wenn dieses Licht dann an alle Mitfeiernden verteilt wird, wird es festlich, warm und hell. Jörg Meyrer

E rbarmen

Der römische Statthalter von Jerusalem, Pontius Pilatus, begnadigte jährlich zum jüdischen Passahfest einen Gefangenen. Dafür inszenierte er eine öffentlichkeitswirksame Verhandlung. Am Ende entscheidet er gegen Jesus und wäscht seine Hände dann vor allen in einer Schale mit Wasser, Symbol für die Unschuld. Almut van Niekerk

F rauen

Die Frauen spielen eine bedeutende Rolle in der Passions- und Ostergeschichte. Ganz am Ende, als alle Jünger aus Angst längst geflohen waren, standen sie unter dem Kreuz und hielten Schmerz und Verzweiflung mit aus. Und am Ostermorgen waren sie die ersten, die die unfassbare Botschaft von Jesu Auferstehung erfuhren – und weiter erzählten. Christina Gelhaar

G locken

Am Gründonnerstag läuten sie zum Gloria. Es ist der Moment, in dem die Sünder wieder aufgenommen wurden. Dann schweigen die Glocken bis zum Gloria in der Osternacht. Das erinnert an die Zeit, wo es noch keine Glocken gab. Im Brauchtum heißt es: Die Glocken fliegen bis zur Osternacht nach Rom. Reinhold Malcherek

H alleluja

Das ist der österliche Jubelruf. Übersetzt heißt es ziemlich simpel „Lobt den Herrn“. Das Halleluja ist aber viel mehr. Es wurde immer wieder vertont, bis zu den großen Kompositionen von Händel im Messias oder von Leonard Cohen. In der Fastenzeit verzichten wir in der Kirche auf Jubel. Und wie freue ich mich, wenn in der Osternacht die Orgel noch mal braust und den Auferstandenen begrüßt! Jörg Meyrer

I NRI

INRI sind die Initialen des lateinischen Satzes „Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum“. Eine Tafel mit diesen Buchstaben ließ Pontius Pilatus am Kreuz Jesu anbringen. So nannte man üblicherweise öffentlich den Rechtsgrund der Hinrichtung. Jesus angebliche Schuld bestand also darin, „Jesus von Nazareth, König der Juden“, zu sein. Almut van Niekerk

J udas

Jünger Jesu, der als Verräter bekannt wurde. Er kooperierte mit den Hohenpriestern, die Jesus loswerden wollten, und versprach ihnen, Jesus für 30 Silberlinge ans Messer zu liefern. Verabredetes Zeichen war ein Kuss, der als Judas-Kuss sprichwörtlich geworden ist. Für Judas gab es kein Happy End: Als Jesus zum Tode verurteilt wurde, beging er Suizid. Christina Gelhaar

K reuz

Es gehört auch zum Osterfest. Denn Jesus ist durch Leiden und Tod zum österlichen Leben gekommen. So waren ursprünglich die Kreuze ohne die Darstellung des Gekreuzigten festlich geschmückte Osterkreuze. Der sterbende beziehungsweise tote Jesus tauchte aber erst im Mittelalter in der Darstellung am Kreuz auf. Reinhold Malcherek