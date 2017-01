Prunksitzung in Heimerzheim

23.01.2017 Swisttal-Heimerzheim. Ein buntes und abwechslungsreiches Bild boten die Jecken in der gut gefüllten Aula der Georg-von-Boeselager-Sekundarschule bei der Prunksitzung der Großen Heimerzheimer Karnevalsgesellschaft (GroHeiKa).

Punktgenau um 19.11 Uhr marschierten die Aktiven der Gesellschaft gemeinsam mit dem Tambourcorps Frei Weg und der Ehrengarde ein. Gleich zu Beginn ließ KG- und Sitzungspräsident Werner Hahnenberg die Ehrengäste, darunter Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner, Ortsvorsteher Hermann Leuning sowie Vertreter der Raiffeisenbank und der Sparkasse zu sich auf die Bühne kommen, um die Sessionsorden der Gesellschaft zu überreichen.

Als „Eisbrecher“ des Abends fungierten die „Minis“ der Ehrengarde, die stolz ihren Gardetanz, den sie in monatelangem Training eingeübt hatten, präsentierten. Dabei war nicht nur der Applaus des Publikums, sondern auch die Anwesenheit des Morenhovener Kinderdreigestirns Prinz Daniel I. (Schmitz), Bauer Linus I. (Schäfer) und Jungfrau Felicitas (Felix Heising) für die Kleinen das Größte. Mit Jubel begrüßten die Heimerzheimer Narren auch das Prinzenpaar Rolf .I (Bludau) und Prinzessin Dagmar I. (Lock) als Repräsentanten der KG Dom Esch. Die Beiden befinden sich quasi noch in den Flitterwochen, haben sie doch, wie es sich für Karnevalisten gehörte, am 11. November, 11.11 Uhr in Euskirchen geheiratet.

Das Dünstekovener Dreigestirn Prinz Sven I. (Sustar), Bauer Jörg I. (Kaster) und Jungfrau Iris I. (Rang) wurde mit Helau-Rufen auf die Bühne begleitet, denn in Dünstekoven wird das in der Region übliche Alaaf durch Helau ersetzt. Von der jecken Stimmung ließen sich auch Gertrud Albrecht, Silke Stöcker und Monika Küpper als Gewinner des KG-Preisausschreibens anstecken, die den Eintritt der Prunksitzung durch die richtigen Antworten dreier Fragen gewonnen hatten. „Mit Fragen wie zum Beispiel nach der Zusammensetzung eines Dreigestirns wollten wir im Vorfeld Interesse für die Gesellschaft wecken. In diesem Jahr haben wir das Preisausschreiben ein wenig kurzfristig angesetzt. Im nächsten Jahr werden wir es wiederholen“, erklärte KG-Schriftführerin Irmgard Schmitz. Sie bedauerte, dass ihre Gesellschaft in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge keine eigenen Tollitäten aufstellen konnte.

Das beeinträchtigte aber nicht die Stimmung am Blütenweg: Nach dem Tanz der Ehrengarde animierte Marita Köllner mit heißen Rhythmen wie „Wir sind kölsche Mädchen“ das Publikum zum Mitsingen und Schunkeln. Aber auch Vater Heinz und Tochter Lisa Koch von den „Kölsch Blod“ brachten mit Liedern von Bläck Fööss, Brings und Cat Ballou die Stimmung zum Kochen. Das Programm rundeten das Traditionscorps Treuer Husar, die Euskirchener Dancing Cheers, Bauchredner Peter Kercher mit Kuh Dolly, Die Ratsherren aus Unkel und die Band „Miljö“ ab. (Susanne Träupmann)