Schwere Kollision in Meckenheim

Meckenheim. Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Freitagnachmittag in Meckenheim eine Autofahrerin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt worden. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.06.2019

Am Freitagnachmittag hat es einen schweren Unfall auf der L158 in Meckenheim gegeben. Ein Lastwagen und ein Auto, in dem eine Mutter mit ihren zwei Kindern saß, sind gegen 14.50 Uhr kollidiert. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. In einem Rettungswagen wurde sie in ein Krankenhaus gefahren. Die unverletzten Kinder wurden bei den Nachbarn untergebracht.

Nach Angaben der Polizei war der Lastwagen auf der L158 unterwegs. Auf Höhe des Baumschulenwegs sei es schließlich zur Kollison gekommen. Der Lastwagen erwischte das Auto auf der Fahrerseite. Warum es zum Zusammenstoß kam, ist bislang noch ungeklärt. Die L158 wurde während der Unfallaufnahme in Richtung Meckenheim gesperrt.

