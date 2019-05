MECKENHEIM. Eine 70 Jahre alte Frau ist am Donnerstag auf der Lüftelberger Straße in Meckenheim mit ihrem Auto mit einem Lkw zusammengestoßen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 10.05.2019

Ein Unfall auf der Lüftelberger Straße (K53) in Meckenheim hat am Donnerstag gegen 14.30 Uhr eine schwer verletzte Frau gefordert. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, war die 70-Jährige mit ihrem Auto in Richtung Meckenheim unterwegs. Beim Abbiegeversuch nach links in die Straße "Am Pannenacker" stieß sie mit dem Lkw eines 51-Jährigen zusammen, der auf der K53 in Gegenrichtung unterwegs war. Die Frau kam nach notärztlicher Versorgung vor Ort mit schweren Verletzungen mit einem Krankenwagen in eine Klinik.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallablauf übernommen. Den entstandenen Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 9000 Euro.