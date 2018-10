Nach Zoff in Meckenheim

Meckenheim. Am Montag haben die Kurse an der neu gegründeten Schule für Physiotherapie in Meckenheim begonnen. Lehrer des Rheinkollegs hatten zuvor im Kollektiv gekündigt.

Gut besucht waren die ersten Kurse der neuen Schule für Physiotherapie in Meckenheim. An der Heidestraße im Industrie- und Gewerbepark Kottenforst haben die früheren Lehrer des Rheinkollegs ein neues Domizil gefunden – am Montagmorgen begann der erste Schultag von Eurofisiomed in Meckenheim.

Hintergrund: Aus Verärgerung über Manipulationen eines leitenden Lehrers am Rheinkolleg beim Staatsexamen im Spätherbst vergangenen Jahres hatte das Lehrerkollegium am Freitag vor einer Woche nach der Ausgabe der Berufsurkunden eines anderen Staatsexamensjahrgangs kollektiv die fristlosen Kündigungen beim Schulträger des Rheinkollegs eingereicht (der GA berichtete).

Ebenso hatten die etwa 30 verbliebenen Schüler des Rheinkollegs ihre Ausbildungsverträge gekündigt. Das Gros dieser Schülerschaft ist nunmehr auf die neue Schule gewechselt. Das Rheinkolleg hat indes in der vergangenen Woche seinen Schulbetrieb eingestellt.