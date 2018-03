MECKENHEIM. Die Feuerwehr ist am Mittwochabend zu einer Seniorenwohnanlage nach Meckenheim ausgerückt. Ein Bewohner kam vorsichtshalber in ein Krankenhaus.

Von Axel Vogel, 14.03.2018

Eine brennende Pfanne hat am Mittwochabend in einer Wohnung der Seniorenwohnanlage am Haus Baden in Meckenheim einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das Feuer griff nicht auf umliegendes Inventar über, sodass es die Feuerwehr schnell in Griff hatte. Der Bewohner kam vorsichtshalber in ein Krankenhaus.