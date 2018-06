Essen auf dem Herd vergessen

Meckenheim. Die Feuerwehr ist am Mittwochmittag zu einem Einsatz in die Seniorenwohnanlage Haus Baden in Meckenheim ausgerückt. In einer Wohnung schlug die Brandmeldeanlage an.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.06.2018

Ein vergessenes Hähnchen in der Pfanne sorgte am Mittwochmittag für einen Feuerwehreinsatz im Haus Baden, einer Seniorenwohnanlage in Meckenheim. Ein Bewohner hatte das Essen auf dem Herd ge- und die Wohnung verlassen. Die Brandmeldeanlage schlug daraufhin an, die Feuerwehr rückte in die Klosterstraße aus. Schnell wurde jedoch klar, dass es sich um einen kleinen Einsatz der Feuerwehr handelte und keine Menschen in Gefahr waren.

Das Essen wurde vom Herd genommen und die Wohnung gelüftet. Kein Bewohner wurde verletzt.