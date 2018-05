Einsatz im Industriepark Kottenforst

In Meckenheim is die Feuerwehr nach einem Gasalarm ausgerückt.

Meckenheim. Bei der Firma DSG-Canusa in Meckenheim wurde am Donnerstag ein Austritt von Erdgas gemeldet. Die Feuerwehr rückte aus und fand ein Leck, es war allerdings harmlos.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.05.2018

In Meckenheim ist die Feuerwehr zu einem Einsatz bei der Firma DSG-Canusa an der Heidestraße im Industriepark Kottenforst gerufen worden. Dort war am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr ein Gasleck vermutet worden, bei dem ein Austritt von Erdgas vermutet worden war.

Als die Feuerwehr eintraf, stellte sie allerdings fest, dass es sich entgegen des ursprünglichen Verdachts lediglich um Druckluft handelte, die aus einem Leck entwich. Zuvor hatten die Einsatzkräfte das Gas abgestellt und die Firmenräume nach Gas überprüft.

Laut dem stellvertretenden Wehrleiter Hans-Peter Heinrich bestand weder für die Bevölkerung noch für die Mitarbeiter der Firma eine Gefahr.