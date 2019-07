Unfall auf der L261 bei Meckenheim

Mit diesem Baum am Straßenrand der L261 bei Meckenheim kollidierte eine Frau mit ihrem Mercedes und verletzte sich schwer.

Nach der Kollision mit einem Baum am Straßenrand blieb der Mercedes einer bei Meckenheim verunglückten Frau quer über beide Fahrbahnen der L261 auf der Seite zum Liegen.

In diesem Mercedes war eine verunglückte Frau eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften mit schwerem Gerät befreit werden.

Meckenheim. Die Feuerwehr musste am späten Freitagabend eine eingeklemmte und schwer verletzte Frau aus ihrem schwer beschädigten Mercedes befreien. Zuvor war sie aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw gegen einen Baum geprallt und auf die Fahrerseite gekippt.

Von Dierk Himstedt, 06.07.2019

Mit schwerem Gerät musste am späten Freitagabend gegen 23.30 Uhr auf der Landstraße L261 bei Meckenheim die Feuerwehr eine Frau aus ihrem umgekippte Mercedes befreien. Aus noch ungeklärter Ursache war die Mercedes-Fahrerin auf ihrer Fahrt von Bonn in Richtung Meckenheim von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Mercedes kam danach laut Aussage der Einsatzkräfte auf der Fahrerseite quer über beide Fahrbahnen zu liegen. Die Frau wurde durch den heftigen Aufprall in ihrem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt.

Mit schwerem Gerät mussten die Einsatzkräfte vor Ort die Windschutzscheibe und das Dach des verunglückten Mercedes entfernen, um die Verletzte aus ihrem Fahrzeug zu befreien. Anschließend wurde sie per Notarztwagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung gebracht.

Weitere Unfallbeteiligten gab es nach eingehender Untersuchung laut Aussage der Einsatzkräfte nicht. Durch die Rettungsmaßnahmen und Überprüfungen an der Unfallstelle musste die L261 zeitweise komplett für den Verkehr gesperrt werden.