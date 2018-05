In Meckenheim steht eine Lagerhalle in Flammen.

Meckenheim. Entwarnung für Bürger aus Wachtberg, Meckenheim und Rheinbach: Nach einem Brand in einer Lagerhalle in Meckenheim wurden keine Schadstoffe in der Luft nachgewiesen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 11.05.2018

Eine Lagerhalle im Gewerbegebiet in Meckenheim ist am Freitagmorgen gegen 6 Uhr in Brand geraten. Die Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. „Die Lagerhalle brennt in voller Ausdehnung“, hieß es aus der Rettungsleitstelle des Rhein-Sieg-Kreises. Zu dem Zeitpunkt schlugen drei bis vier Meter hohe Flammen aus dem Dach der Halle, erklärte Lucia Wickert, Fachberaterin des Rhein-Sieg-Kreises.

Eine Warnmeldung zum Bevölkerungsschutz wurde am Freitagmorgen über die WarnApp NINA, die Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes, herausgegeben. Demnach sollten die Anwohner der Gemeinde Wachtberg, der Stadt Meckenheim und der Stadt Rheinbach, die Fenster und Türen schließen sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten. Im Bereich Wachtberg kam es aufgrund des Brandes zu einer Ausbreitung von Rußpartikeln und Rauch. Es wurde davor gewarnt, dass die Partikel und der Rauch Gesundheitsgefährdend sein können. Gegen 11 Uhr gab die Stadt Meckenheim Entwarnung für die Bevölkerung: Es sei keine Schadstoffbelastung nachgewiesen worden. Die Partikel könne man mit viel Wasser abwaschen, sie seien nicht giftig, so Wickert.

Nach ersten Informationen waren in der Lagerhalle Chemikalien, wie Lacke und Lösungsmittel, gelagert. Ein Großaufgebot der Feuerwehren im Kreis war zum Brand ausgerückt. Auch Einsatzkräfte zur Schadstoffmessung, der Kreisbrandmeister, Vertreter der RWE und der unteren Wasserschutzbehörde waren vor Ort. Rund 250 Einsatzkräfte waren im Einsatz. Ein Polizeihubschrauber kreiste über dem Einsatzgebiet.



Das Feuer wurde gegen 7:30 Uhr unter Kontrolle gebracht. Laut Jens Hapke, Pressesprecher der Feuerwehr Meckenheim, sei die Lagerhalle sei nicht mehr zu retten. Eine Gefahr auf eine Ausbreitung des Brandes bestehe nicht mehr. Gegen 11 Uhr war der Brand laut Feuerwehr gelöscht. Noch qualmt es jedoch. Nach den Löscharbeiten flogen Drohnen über den Einsatzort, um festzustellen, ob es noch Glutnester gebe, so die Feuerwehr.

Im Industriegebiet klagten einige Mitarbeiter einer nahe liegenden Firma über Übelkeit und Kopfschmerzen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um sie. Hier gebe es aber keinen Zusammenhang mit Schadstoffen, so Lucia Wickert.

Rückfragen zum Umgang mit den Rußpartikel können Bürger unter 02225/917511 stellen.