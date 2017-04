Feuerwehreinsatz in Meckenheim

Meckenheim. Vierzig Feuerwehrleute verhinderten, dass ein Brand in der Küche des Bereiches für betreutes Wohnen sich ausbreitet. Verletzt wurde niemand. Pfleger brachten den Bewohner in Sicherheit.

Von Axel Vogel, 09.04.2017

Stadtalarm am Samstagmittag für die Meckenheimer Feuerwehr: Um kurz nach 12 Uhr war in der Leitstelle eine Brandmeldung aus dem Altenheim Sankt Josef in der Kirchfeldstraße aufgelaufen. Wenig später gab es dann eine Alarmstufenerhöhung. Das Altenheim mit seiner Vielzahl an Bewohnern und Betreuern ist im Einsatzleitrechner als sensibler Bereich hinterlegt, so dass es gelte, möglichst schnell möglichst viele Wehrleute vor Ort zu konzentrieren, erklärte der stellvertretende Wehrleiter Hans-Peter Heinrichs.

Gemeinsam mit Feuerwehrchef Günter Wiegershaus konnte Heinrichs dann auch rasch über mehr als 40 Wehrleute an der Einsatzstelle verfügen. Das massive Eingreifen dürften auch dafür gesorgt haben, dass die Wehrleute das Feuer schnell in der Griff bekamen. "Verletzt wurde niemand", betonte Heinrichs. Ausgebrochen war das Feuer im zweiten Obergeschoss des Hauptgebäudes des Altenheimes, und zwar laut Hans-Peter Heinrichs in einem Bereich für "betreutes Wohnen".

Dort habe in einer der Wohnungen die Küchenzeile gebrannt. „Die Ursache ist noch unbekannt“, so der stellvertretende Wehrführer. Da Pfleger den Wohnungsbewohner bereits in Sicherheit gebracht und vorsorglich dem Rettungsdienst übergeben hatten, und klar war, dass es allein in dieser einen Wohnung brannte, konnte die Feuerwehr den Rest des Altenheimes abriegeln und sich sich auf das Löschen des Brandes konzentrieren. „So gelang es den Schaden so klein wie möglich zu halten“, betonte Heinrichs.

Evakuiert werden musste das Altenheim nicht, führte er aus, da das Gebäude gemäß der Brandschutzbestimmungen in entsprechend gesicherte Brandschutzabschnitte unterteilt sei Nach rund anderthalb Stunden konnte die Feuerwehr wieder abrücken. Ein Bewohner sei mit einem „leichten Schock“ davon gekommen.