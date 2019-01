Meckenheim. Die Polizei warnt erneut vor dreisten Telefonbetrügern. Am Dienstagabend versuchten Telefonbetrüger insbesondere in Meckenheim durch die Betrugsmasche an das Geld von Senioren zu kommen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 16.01.2019

"Dreist und skrupellos." So nannte die Polizei das Verhalten von Telefonbetrügern, die bereits im vergangenen Sommer im Rhein-Sieg-Kreis auftraten. Laut Mitteilung der Beamten kam es am Dienstag erneut zu mehreren dubiosen Anrufen, insbesondere in Meckenheim. Die Täter riefen mit der Rufnummer 110 an und machten den Angerufenen glaubend, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und die Täter flüchtig wären. Daher nehme die "Polizei" die Wertsachen der Angerufenen bis zum Ende der drohenden Gefahr in Verwahrung. Mit dieser oder ähnlichen Geschichten machten die Täter den Opfern Agnst.

Die Masche an sich ist nicht neu. Es gibt aber auch andere Szenarien, die ebenfalls nur ein Ziel haben: Die Betrüger versuchen ihre Opfer auszuspionieren, um an ihr Hab und Gut zu kommen. Laut der Polizei folgt danach das Angebot, den Schmuck oder das Bargeld von einem Kriminalbeamten abholen zu lassen. Dieser werde es an einen sicheren Ort bei der Polizei bringen. Durch diese Vorgehensweise, bei der die Opfer in Angst versetzt werden, haben Betrüger schon hohe Summen erbeutet, auch weil sie sofort nachsetzen und ihren Opfern kaum Gelegenheit geben, über das Gespräch nachzudenken.

Die Bewohner in Meckenheim gaben den Betrügern keine Chance. Die dort Angerufenen ließen sich von den Anrufern nicht täuschen. Sie beendeten frühzeitig die Telefonate und informierten anschließend die Polizei. Die gibt weitere Verhaltenshinweise zum Schutz vor den Betrügern.

- "Lassen Sie sich den Namen nennen, legen Sie auf, rufen Sie Ihre örtliche Polizeibehörde über die Rufnummer 110 an und schildern Sie den Sachverhalt."

- "Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten."

- "Öffnen Sie unbekannten Personen nicht die Tür. Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu."

- "Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen, angebliche Mitarbeiter von Polizei, Staatsanwaltschaften, Gerichten oder Geldinstituten."

- "Wenn Sie Opfer eines solchen Anrufes geworden sind, wenden Sie sich in jedem Fall an die Polizei und erstatten Sie eine Anzeige."