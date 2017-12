Auto kommt von Fahrbahn ab

Meckenheim. Am Freitagmorgen kam ein 29-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn der A565 ab und prallte mit seinem Audi gegen einen Baum. Ein Verwandter entdeckte das verunfallte Fahrzeug und alarmierte den Rettungsdienst.

Am Freitagmorgen ist es gegen 2.40 Uhr in Meckenheim auf der Tangente von der A61 auf die A565 in Fahrtrichtung Bonn zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein weiterer Fahrer hatte hinter den Leitplanken das Fahrzeug in der Böschung entdeckt, konnte aber aufgrund des Verkehrs nicht sofort anhalten.

Während er über das Kreuz Meckenheim drehte, verständigte er Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst. Erneut an der Unfallstelle angekommen, erkannte er, dass ein Verwandter von ihm hinter dem Steuer saß und leistete Erste Hilfe. Rettungsassistenten und ein Notarzt befreiten den leicht- bis mittelschwer Verletzten schonend aus dem Pkw und brachten ihn zur Uniklinik Bonn.

Die Autobahnpolizei Sankt Augustin teilte vor Ort mit: "Der 29-jährige Autofahrer ist hier in der Tangente von der 61 kommend vermutlich mit nicht angepasster Geschwindigkeit auf die A565 gefahren." Der Fahrer selbst sagte, dass sein Heck ausgebrochen sei, er dagegen gelenkt habe und ist dann in links in eine Böschung gefahren sei.

Er prallte mit der Fahrerseite seines Audi A3 gegen einen Baum und kam entgegengesetzt in Fahrtrichtung hinter der beginnenden Leitplanke zum Stehen. Die Feuerwehr Meckenheim sicherte die Unfallstelle.

Ein Abschleppunternehmer barg im Anschluss das Auto. Zu Verkehrsbehinderungen kam es nach Angaben der Polizei nicht, der Verkehr floss an der Unfallstelle vorbei. Der Unfall ereignete sich auf der Landesgrenze von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz.