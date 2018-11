Zwei Autos auf Kreuzung kollidiert

MECKENHEIM. Zwei Autos sind am Mittwochmittag im Kreuzungsbereich am Baumschulenweg in Meckenheim kollidiert. Nach ersten Angaben wurde dabei eine Frau verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.11.2018

Ein Unfall hat sich am Mittwoch gegen 11.50 Uhr im Kreuzungsbereich des Baumschulenweg und der Bonner Straße in Meckenheim ereignet. Nach ersten Informationen von vor Ort kollidierten zwei Autos, wodurch eine Frau verletzt wurde. Sie kam in ein Krankenhaus. Die Bonner Straße war zur Unfallaufnahme in Fahrtrichtung Bonn bis etwa 14 Uhr gesperrt worden.

Nach derzeitigem Kenntnissstand fuhr eine Frau von Flerzheim kommend mit ihrem VW Golf bei grün über den Bahnübergang am Baumschulenweg und in die Kreuzung ein. Dort sollen die Fahrzeuge auf der Bonner Straße in der Zwischenzeit allerdings ebenfalls eine grüne Ampel angezeigt bekommen haben. Ein mit einer Frau und einem Mann besetzter BMW, der von Rheinbach in Fahrtrichtung Bonn unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen - es kam zur Kollision der Fahrzeuge, in dessen Folge die Golffahrerin mit ihrem Pkw gegen eine Ampel gedrückt wurde.

Genauere Angaben zum Unfallhergang stehen noch aus.