Meckenheim. In der Nacht auf Dienstag hat die Polizei einen 34-jährigen Mann in Meckenheim festgenommen, der in ein Gebäude auf dem Firmengelände in der Heidestraße eingebrochen ist. Gegen den Einbrecher ist nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet worden.

14.02.2017

Nach Angaben der Polizei ist der Alarm auf einem Firmengelände in der Heidestraße in Meckenheim gegen kurz nach Mitternacht ausgelöst worden, woraufhin die Polizei mit mehreren Streifenwagen sofort zum Einsatzort gefahren ist.

Die Beamten haben zunächst das Gelände umstellt und nach einer Durchsuchung dann einen 34-jährigen Mann im Gebäude gestellt. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der Mann über eine eingeschlagene Fensterscheibe Zutritt in das Gebäude verschafft.

Der Einbrecher ist vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht worden. Nach seiner Vernehmung ist der Mann entlassen worden. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. (ga)