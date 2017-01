Unfall auf der L261

02.01.2017 MECKENHEIM. Auf der Landstraße 261 hat sich am späten Montagnachmittag in Höhe des Meckenheimer Sängerhofs ein Unfall ereignet.

Ein Unfall, in den drei Fahrzeuge involviert waren, hat sich am späten Montagnachmittag auf der Landstraße in Höhe des Meckenheimer Sängerhofs ereignet. Nach ersten Informationen sah ein aus Meckenheim kommender Kleinwagen eine Fahrzeugschlange auf der Fahrbahn zu spät und wich auf die Gegenfahrbahn aus. Dort touchierte er einen silbernen Citroen, der wiederum gegen ein weiteres Fahrzeug schleuderte.

Drei Männer mussten mit Rettungswagen abtransportiert werden. Zwei der Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden. (ga)

Weitere Berichterstattung folgt.