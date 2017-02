Zug in Altendorf-Ersdorf

ALTENDORF/ERSDORF.

Von Anita Borhau-Karsten, 27.02.2017

Piraten und Panzerknacker, Regenbogenfische und Eulen, Vater Rhein und Mutter Afrika – sie alle waren in den Straßen von Altendorf-Ersdorf unterwegs, um ihren Nachbarn und Freunden einen farbenfrohen Rosenmontagszug zu präsentieren. Insgesamt etwa 300 Jecken machten mit, verteilten Kamelle und riefen Alaaf und Ahoi. Wie bei ihren Vorbildern standen auch den Trolls der Flohkiste die bunten Haare zu Berge. Nicht nur die 21 Kindergartenkinder, sondern auch deren Geschwister und Eltern waren in Trollkostüme geschlüpft. Als grün-blau geschuppte Regenbogenfische bereicherte die Gruppe Taraxacum den Zug. 38 Männer und Frauen in Bauarbeiterkluft hatten sich die nicht enden wollenden Bauarbeiten im Doppeldorf zum Thema gewählt: „Make Unterdorfstraße great again“, forderten sie und bemängelten den „Trumpelpfad“ zum Norma im benachbarten Gelsdorf.

Ihrem diesjährigen Sessionsmotto gemäß waren die Söße Möhne unter schwarzer Piratenflagge unterwegs. Auch das Männerballett Dicke Fööös tanzte als Panzerknacker im Zug mit. Dass die Schützen sich ebenfalls das Thema Panzerknacker gewählt hatten, sei Zufall, sagte Vereinsvorsitzender Christian Klein und fieberte bereits der Premiere der After-Zoch-Kinderparty im Schützenhaus entgegen.

Als Donald Trump und dessen Secret Service kündigten die Junggesellen an: „We build a great wall and we will make the SC pay for that Wall“. Die Mitglieder des Sportvereins wiederum im Mexikaner-Kostüm antworteten: „Wir bauen keine Mauern, wir stellen sie nur.“ In Erinnerung an die Gründerin ihrer Karnevalsgruppe Rita Mauel nahm die Gruppe Ritas Welt diesmal als Naachsühle am Zug teil. Kommentiert wurde das jecke Treiben von Ortsausschussvorsitzendem Martin Küster und dem Ersdorfer Ortsvorsteher Ferdi Koll an der Kirche St. Jakobus.