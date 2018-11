Freiwilligenzentrum Meckenheim

Meckenheim. Das Meckenheimer Freiwilligenzentrum Oase ehrt Jürgen Haushälter für seine 15-jährige Mitarbeit. Derzeit Arbeiten 88 Ehrenamtler in Schulen, als Ausbildungspaten oder in der Flüchtlingshilfe.

Von Petra Reuter, 11.11.2018

Der Bedarf an ehrenamtlicher Arbeit sei ein wenig zurückgegangen, erklärte der Vorsitzende des Freiwilligenzentrums Oase Meckenheim, Joachim Sczech, beim Jahresempfang im Caritashaus. Trotzdem seien derzeit 88 Ehrenamtler im Einsatz, und ein baldiger Mehrbedarf zeichne sich bereits ab. Auch in diesem Jahr ehrte die Oase einen langjährigen Ehrenamtler für seine unermüdliche Tätigkeit im Dienste der Gesellschaft. Jürgen Haushalter arbeitet seit 2003 in der Lernförderung von Grundschülern, als Helfer in der Vorbereitungsklasse und als Ausbildungspate der Geschwister-Scholl-Hauptschule, als Betreuer einer Flüchtlingsfamilie und für die Rheinbach/Meckenheimer Tafel. „Eine wahrhaft beeindruckende Liste“, fand Sczech. Die Palme sei seit Urzeiten Zeichen für christliche Werte verschiedener Art, erklärte Haushalter in einer kurzen Dankesrede. In diesem Falle gehöre die Palme jedoch einfach zur Oase. „Man gibt nicht nur, man erhält viel zurück“, sagte er zu seiner Motivation. Manchmal kämen junge Menschen auf ihn zu, denen er vor Jahren in der Schule geholfen habe. Sie erzählten ihm von ihrem Werdegang und bedankten sich. Hinsichtlich der Ehrenamtstätigkeiten der in der Stadt meinte er: „Da ist noch Luft nach oben.“ „Seit sechs Jahren habe ich keine Oase-Palme verpasst“, stellte der Erste Beigeordnete Holger Jung fest. Dies und auch der Besuch von Vize-Bürgermeisterin Heidemarie Wiens bezeuge die hohe Wertschätzung der Stadt für die wertvolle Arbeit, die hier vermittelt und geleistet werde. „Dafür danke ich dem Team der Oase und allen Mitarbeitern.“