Geburtstagsfeier

Meckenheim. Katholische Grundschule in Meckenheim trat vor 50 Jahren die Nachfolge der Volksschule an. Zur großen Feier sind viele Ehemalige eingeladen. Musik mit der Coverband SchmitzMarie.

Von Petra Reuter, 06.07.2018

Ein halbes Jahrhundert Bestehen feiert die Katholische Grundschule an der Schützenstraße am 7. Juli ab 11 Uhr. Bis 16 Uhr erleben die Besucher ein prallvolles Bühnenprogramm und Musik zum Zuhören, Zuschauen und Mitmachen. „Wir haben das Fest extra früh angesetzt, damit die Fußballer später noch auf ihre Kosten kommen“, erklärte Schulleiterin Corinna Stühm. Sie wird mit einem Vertreter der Stadt die Gäste zu Beginn der Feier begrüßen. Danach reicht sie das Mikrofon an Richard Recker weiter, der als bühnenerprobtes Multitalent und ehemaliger Vater an der Schule die Veranstaltung moderieren wird.

Die Theater-AG wird das Musical „Eisbär, Dr. Ping und seine Freunde“ auf die Bühne bringen, bevor rund 25 Schüler einen fantasievollen Tüchertanz vorführen. Auf die Akrobatik-Darbietung zweier Turnerinnen der Schule darf man ebenfalls gespannt sein. Die Kölsche Coverband SchmitzMarie schmettert ab 13 Uhr eine Stunde lang kölsche Tön für jeden Geschmack.

Treffsicherheit an der Torwand erproben

Danach macht sie die Bühne frei für Spiele und Tanzspaß. Dabei wird DJ Sebastian Roland für Genuss im Ohr und Bewegung in den Beinen sorgen. Spontanes Mitsingen und Mittanzen zu den Hits aus den 70er Jahren bis zu aktuellen Stücken ist erwünscht. Die Kinder freuen sich schon jetzt auf einen Eisgutschein von der Schule, der anlässlich des runden Jubiläums eine verlockende Erfrischung verheißt.

Außerdem können sie an der Torwand ihre Treffsicherheit erproben oder sich mit einem Airbrushtattoo schmücken lassen. Die Malteser, die die Veranstaltung begleiten, bieten das beliebte Wundenschminken an. Bei bester Verpflegung am Fingerfoodbuffet und alkoholfreien Getränken ist für neue Erfahrungen und schöne Erinnerungen zusammen mit ebenfalls eingeladenen Ehemaligen der Boden bestens geebnet.