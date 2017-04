DKMS-Aktion in Swisttal

Ein Handballturnier für Daniela Waberzeck: Rund 230 Spieler und Besucher sind gekommen, um der zum zweiten Mal an Leukämie erkrankten Handballerin zu helfen und sich in der DKMS-Spenderdatei registrieren zu lassen.

Swisttal-Heimerzheim. Spielerinnen der SG Ollheim-Straßfeld organisieren ein Handballturnier für ihre an Leukämie erkrankte Mitspielerin. Daniela Waberzeck leidet fünf Jahre nach ihrer Genesung zum zweiten Mal an der heimtückischen Krankheit.

Von Clara Hesse, 18.04.2017

Fünf Jahre ohne Blutkrebs sind ein Meilenstein, wenn ein Mensch an der heimtückischen Krankheit gelitten hat. Wenn über eine so lange Zeit keine Symptome auftreten und die Blutwerte normal sind, gilt man als „geheilt“ und die Wahrscheinlichkeit für einen Rückfall ist gering. Daniela Waberzeck war an Leukämie erkrankt und im Februar waren die fünf Jahre nach ihrer Genesung vorbei. „Dani“ , wie sie alle nennen, ist 31 Jahre alt, arbeitet als Finanzwirtin und spielt in ihrer Freizeit Handball. Sie führte wieder ein ganz normales Leben. Ihre Freundinnen haben ihr zur Feier der Fünfjahresmarke einen Kuchen gebacken und eine kleine Feier organisiert. Doch die Krankheit kam zurück. Kurz nach der Feier ging sie zum Arzt, um für eine Reise eine Impfung auffrischen zu lassen. Der Arzt nahm ihr Blut ab, aber die Werte stimmten nicht. Wenig später erhielt Daniela Waberzeck zum zweiten Mal die schockierende Diagnose Blutkrebs.

„Auf Dani“, hieß es deshalb am Samstag in der Halle am Höhenring. Ihre Mitspielerinnen aus der Handball-Damenmannschaft der SG Ollheim-Straßfeld sitzen am Spielfeldrand. Auf ihren Trikots steht „Team Dani“. Sie haben für Daniela Waberzeck ein Turnier auf die Beine gestellt. 230 Besucher und Spieler tummelten sich in der Sporthalle. „Als wir von der Diagnose erfahren haben, wollten wir etwas tun. Deshalb haben wir das Turnier organisiert und die DKMS angeschrieben, damit sich möglichst viele neue Spender eintragen. Wir wollen Dani nicht alleine lassen“, sagte Spielerin Katharina Schielke.

„Es sind sieben Herrenmannschaften und neun Damenmannschaften hier, auch Danis alte Mannschaft aus Trier“, berichtete Dirk Kowalke, Trainer der Damenmannschaft. Im Vorraum wurden Getränke und Kuchen verkauft. Die Einnahmen gehen zum Teil direkt an Daniela Waberzeck und ihre Familie. Der andere Teil geht an die DKMS, die im Vorraum einen Stand aufgebaut hat und neue Knochenmarkspender aufnimmt.

Kowalke: „Ich habe früh von der Diagnose erfahren, und nach dem Spiel habe ich es der Mannschaft erzählt. Sie können sich vorstellen, alle waren schockiert, vor allem die Jüngeren. Dani ist eine Kämpfernatur und unwahrscheinlich stark. Wir dachten uns, wir kämpfen mit.“

Unter den Besuchern ist auch Daniela Waberzecks Mutter Cordula. „Ängste sind immer mit dabei“, erzählte sie mit leiser Stimme. „Aber man hofft eben, dass es diesmal auch wieder gut geht. Es rührt uns sehr an, dass die Mannschaft so viel auf die Beine gestellt hat, um ihr zu helfen. Es ist immer irgendjemand für sie da, und Dani spürt das auch.“

Sie zeigte Bilder auf ihrem Handy: Daniela Waberzeck auf einem Bett, eine Frau mit offenem Blick und langen Haaren. Im nächsten Bild auf einem Stuhl in einem Bad, eine Freundin schneidet ihr den Zopf ab. Dann ein Bild mit der neuen Kurzhaarfrisur und einem fröhlichen Lächeln. „Wissen Sie, Dani ist eine Kämpferin und eine Frohnatur. Sie ist voller Lebenslust.“

Eine Gruppe junger Männer in Handballtrikots saß am DKMS-Stand. Sie ließen sich Gewebeabstriche von der Wangeninnenseite machen und füllen entsprechende Formulare aus, damit sie als Knochenmarkspender registriert werden können. Die große Hoffnung: Einer von ihnen könnte vielleicht der passende Spender für Daniela sein.