Großaufgebot im Einsatz

Meckenheim. Am Donnerstag ist die Feuerwehr zu einem Brand in Meckenheim ausgerückt. Dort schlugen Flammen aus dem Dachgeschoss eines Wohnhauses.

Von Axel Vogel, Sebastian Meltz, 25.04.2019

In einem Wohnhaus in der Brahmsstraße in Meckenheim ist es am Donnerstag zu einem Brand gekommen. Flammen schlugen meterhoch aus dem obersten Stockwerk. Eine dichte Rauchsäule stieg aus dem Feuer empor. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

Auf einer Dachterasse im dritten Obergeschoss des Gebäudes sei ein Dachstuhl vermutlich durch Dacharbeiten in Brand geraten, teilte der Einsatzleiter der Feuerwehr vor Ort mit. Ein Dachdecker atmete Rauch ein und wurde als einziger verletzt gemeldet. Die Bewohner des Wohnhauses wurden evakuiert.

Zwei Wohnungen mussten laut dem Einsatzleiter aufgebrochen werden, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich dort noch Personen aufhielten. Zwei Trupps der Feuerwehr arbeiteten sich durch das Treppenhaus bis zum Brand vor, zeitgleich wurde das Feuer mit Hilfe einer Drehleiter bekämpft.

Das Feuer konnte innerhalb weniger Minuten unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlöscharbeiten sind noch im Gange. Insgesamt sind 48 Einsatzkräfte vor Ort.

Die Feuerwehr ist am Donnerstag zu einem Feuer in einem Wohnhaus in #Meckenheim ausgerückt. pic.twitter.com/3GtRfPAWbo — General-Anzeiger (@gabonn) 25. April 2019

