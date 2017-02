Bundestagswahl im Rhein-Sieg-Kreis

03.02.2017 MECKENHEIM. Der Bundestagsabgeordnete erhielt gestern Abend in Meckenheim mit 96,6 Prozent ein ermutigendes Votum seiner Parteifreunde.

Zum siebten Mal will Norbert Röttgen (51) das Bundestagsmandat im Wahlkreis 98 (linksrheinischer Rhein-Sieg-Kreis plus Sankt Augustin, Bad Honnef und Königswinter) direkt holen. Am Freitag nominierte ihn die CDU im Meckenheimer Schulzentrum mit einem satten Votum von 96,6 Prozent. 152 von 158 Mitgliedern stimmten für Röttgen, es gab fünf Neinstimmen und eine Enthaltung. Er war der einzige Bewerber der Union.

Zuvor hatte Röttgen seine Erfolge im Wahlkreis erwähnt: Lärmschutz an der A61 bei Swisttal-Miel, Ausbau des Bahnhofs Sechtem, Modernisierung des Bundesgästehauses auf dem Petersberg, Wiederaufnahme der Südtangente in den Bundesverkehrswegplan. Für eine faire Arbeitsteilung zwischen Bonn und Berlin werde er weiter kämpfen.

Röttgen sprach sich dafür aus, den Hunderten von Gefährdern in Deutschland elektronische Fußfesseln anzulegen. Es sei richtig gewesen, Flüchtlinge ins Land zu lassen, aber ein Fehler, dies unvorbereitet getan zu haben. Angesichts der Weltlage sei ein einiges Europa so notwendig wie nie, es sei aber momentan so uneinig wie nie. Röttgen bedauerte, dass die Nato und die EU bei Donald Trump keine große Rolle spielten. Umso mehr müsse Europa, auch im Verhältnis zu Russland und der Türkei, immer wieder demokratische und humanistische Werte klar artikulieren. Röttgen wurde 1965 in Meckenheim geboren. Er wuchs in Rheinbach auf und lebt heute in Königswinter. Der Jurist ist 2014 im Bundestag Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses. Als solcher ist er für Zeitungen und in Talkshows ein gefragter Gesprächspartner, wenn internationale Themen anstehen.

Mit Röttgen bewerben sich im Wahlkreis 98 Bettina Bähr-Losse (SPD, Sankt Augustin), Nicole Westig (FDP, Bad Honnef) und Martin Metz (Grüne, Sankt Augustin) um das Bundestagsmandat. Zur Wahl aufgerufen sind die Bundesbürger am Sonntag, 24. September. (Hans-Peter Fuss)