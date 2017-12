Advent auf der Burg

Swisttal-Heimerzheim. Am ersten und zweiten Adventswochenende lassen sich Tausende Besucher vom besonderen Ambiente in Heimerzheim verzaubern.

Von Sabine von Jordans, 04.12.2017

Das einzigartige Ambiente der Burg Heimerzheim mit seinen wunderschönen Innenräumen in der Haupt- und Vorburg, dem historischen Burginnenhof sowie dem Burgpavillon steht den Besuchern nun wieder zum Weihnachtsmarkt offen. „Es ist ein Aha-Erlebnis, wenn man vom Parkplatz aus auf die Burg schaut, über die steinerne Brücke und durch das mächtige Torhaus schreitet, dann ins Innere gelangt und den großen, hell erleuchteten Tannenbaum und die vielen roten Buden sieht“, berichtet ein Gast, der zum ersten Mal vor Ort ist.

An zwei Wochenenden bieten rund 60 Aussteller ihre Waren sowie Getränke und Speisen an. „Davon sind rund 40 Aussteller „alte Hasen“, die bereits seit mehreren Jahre teilnehmen, und rund 20 neue Mieter. Wir streben an, in diesem Jahr die 10.000er-Marke bei den Besuchern zu knacken,“ berichtet Projektleiterin Johanna Engels. Waren es im vergangenen Jahr circa 9600 verkaufte Eintrittskarten, so hofft sie, dass in diesem Jahr das kalte Wetter noch mehr Besucher anlockt.

An den Hütten sind zum Beispiel Bürsten aus Ziegenhaar, Modeschmuck, Dekorationsartikel, Wollwaren, Ton- und Keramikgut, Holzwaren aus dem wundervoll duftendem Zirbelholz, Honig, Kerzen und Met vom heimischen Imker sowie ein Kinderkarussell zu finden. Waffeln und Kinderpunsch, angeboten von der Elterninitiative des Kindergartens, Feinkost und natürlich Glühwein, Eierlikör, Crêpes, gebrannte Mandeln und andere Süßspeisen runden das Angebot kulinarisch ab.

Im Haupthaus treffen die Besucher aus nah und fern auf gehobenes Kunsthandwerk, besondere Einrichtungsgegenstände, Schmuck, Weihnachtsdekorationen oder etwa Alpakastrickwaren. Hier gibt es auch „Lammour und Lapinchen“ zu kaufen – das sind Fellwaren vom Eifellamm oder vom Kaninchen. Neu dabei ist eine Firma mit handgearbeiteten Lederschuhen für Kleinkinder und handgemachter Naturkosmetik. Zwei Cateringunternehmen verwöhnen die Gäste mit deftiger Küche. Die Veranstalter bieten stets besondere Highlights, die den geringen Eintrittspreis mehr als rechtfertigen.

Fast pausenlos wird auf der Bühne von heimischen Musikvereinen oder überörtlichen Musikgruppen festliche Weihnachtsmusik live gespielt und gesungen. Zum ersten Mal gibt es eine Greifvogelschau; die beliebten Kutschfahrten rund um die Burg sind Jahr für Jahr ein Renner. Tijara (3) und ihre Schwester Trinity (7) Bongers staunen nicht schlecht, als der Galoppierende Weihnachtsmann auf sie zukommt und zum Selfie einlädt. Schnell ist eine ganze Schar Kinder um den verkleideten Darsteller auf seinem Stoffpferd versammelt. Und von diesem Vierbeiner gibt es, schneller als man gucken kann, einen „Pferdekuss“ aufgedrückt.

Am nächsten Samstag, 9. Dezember, beginnt das Bühnenprogramm um 12 Uhr mit einem Orchesterkonzert der Musikfreunde Fidelia Wormersdorf. Um 15 Uhr tritt der Kindergarten St. Kunibert auf, um 17 Uhr „Cheri Kedida & Alma Soul“ und um 18 Uhr gibt es Pop, Soul und Weihnachtsmusik. Am Sonntag, 10. Dezember, startet das Programm um 14 Uhr mit dem Männergesangsverein Concordia Rösberg, um 16 Uhr tritt Ron White mit seinem Programm „Swinging Christmas“ auf, und um 18 Uhr kommt „Sibbeschuss“ mit kölschen Weihnachtsliedern.