Standort Swisttal-Heimerzheim

SWISTTAL-HEIMERZHEIM. Im Aus- und Fortbildungszentrum der Bundespolizei in Heimerzheim haben 73 Auszubildende ihre Ernennungsurkunden erhalten. Am selben Tag traten 281 neue Anwärter die Ausbildung an.

Insgesamt 73 Polizeischüler und -schülerinnen im Aus- und Fortbildungszentrum der Bundespolizei in Heimerzheim haben ihren zweieinhalbjährigen Vorbereitungsdienst zum mittleren Polizeivollzugsdienst beendet. Standortleiter Carsten Westerkamp verabschiedete sie jetzt und überreichte ihnen die Ernennungsurkunden zu Polizeimeisterinnen und Polizeimeistern.

Neben den Beschäftigten der Bundespolizei nahmen etwa 300 Eltern, Verwandte und Freunde der Absolventen an der Feierstunde teil. Für die Gemeinde Swisttal war Vizebürgermeister Robert Datzer dabei, außerdem der Bundestagsabgeordnete Sebastian Hartmann (SPD), der Landtagsabgeordnete Oliver Krauß (CDU) und der Heimerzheimer Ortsvorsteher Hermann Leuning.

Verdienten Applaus ernteten die Absolventen Marvin Buß und Sebastian von den Driesch für ihren 14-minütigen Film, in dem sie die Stationen ihrer Ausbildung dokumentiert hatten – vom Auswahlverfahren über den theoretischen Unterricht bis hin zur sportlichen Ausbildung. Unterstützt wurden sie bei dem Projekt von ihrem Ausbilder Matthias Vogt. Als musikalische Begleitung spielte das Blechbläserquintett des Bundespolizeiorchesters Hannover unter der Leitung von Harald Frey.

Neben der Verabschiedung fand am selben Tag in Heimerzheim die Begrüßung von 281 neuen Auszubildenden statt. Insgesamt wurden zum 1. September bundesweit mehr als 2320 Anwärter bei der Bundespolizei eingestellt. Die Bundespolizei befindet sich in einer Ausbildungsoffensive. Das deshalb, weil sich in diesen Jahren die geburtenstarken Jahrgänge verabschieden und weil die Bundespolizei durch die Terrorgefahr und die Migrationsthematik im Zuge des sogenannten Sicherheitspakets neue Aufgaben zugewiesen bekam.

So ist die Bundespolizei in Bahnhöfen und Flughäfen präsent, um dort für Sicherheit zu sorgen. Auch die Einsätze im Umfeld von Fußballspielen und Demonstrationen nehmen einen immer größeren Raum ein.