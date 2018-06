Meckenheim. Mit sofortiger Wirkung hat der Landesbetrieb Straßen NRW die Fußgängerbrücke über die A 565 zwischen Meckenheim und dem Kottenforst gesperrt. Grund: Das Bauwerk gilt nach einer turnusmäßige Bauwerksprüfung als nicht mehr verkehrssicher.

Während der Autobahnverkehr auf der A565 zwischen dem Meckenheimer Kreuz und Bonn von der Sperrung unberührt bleibt, müssen Fußgänger und Fahrradfahrer nunmehr die Umleitung über die Landesstraße L158 (Gudenauer Allee) nutzen, um in den Kottenforst zu gelangen. Bereits am Abzweig/Parkplatz Grenzstraße weist die Stadt Meckenheim auf die vom Landesbetrieb Straßen ausgesprochene Sperrung hin. Wie der Landesbetrieb berichtete, muss die Fußgängerbrücke abgerissen werden. Nach der Demontage soll sie anschließend ausgeschrieben und an gleicher Stelle neu errichtet werden.