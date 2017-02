Sportliches Fest in Meckenheim am 13. Mai

Nach nahezu zwei Jahren Bauzeit biegt die Sanierung der Meckenheimer Altstadt auf die Zielgerade ein. Beim jüngsten verkaufsoffenen Sonntag konnten sich die Besucher am Kirchplatz und an der Hauptstraße von der neuen Aufenthaltsqualität des Areals überzeugen.

MECKENHEIM. Mit einem großen Fest mit Mitmach-Programmen, Vorträgen, Kinderunterhaltung, Musik und Aktionen am deutschlandweiten Tag der Städtebauförderung, Samstag, 13. Mai, will die Stadt Meckenheim den Abschluss der Sanierungsarbeiten in der Hauptstraße feiern.

Von Anita Borhau-Karsten, 17.02.2017

Eine Hauptattraktion des bunten Festprogramms steht bereits fest. Die Biathlon-auf-Schalke-Tour kommt nach Meckenheim. Vor allem Spaß mit Eventcharakter verspreche das Ereignis, haben Dirk Schwindenhammer und Sonja Crämer von der Wirtschaftsförderung der Stadt Meckenheim, Organisator Martin Bremer vom Projektbüro Biathlon-auf-Schalke-Tour und Sportgeschäft-Inhaber Jörg Reichwein bei einer gemeinsamen Pressekonferenz am Donnerstag verraten.

Gleich zwei Jedermann-Wettkämpfe werden in der Meckenheimer Altstadt veranstaltet. Beim Einzelwettbewerb wird der Etappenbeste aus Meckenheim ermittelt, der dann mit insgesamt 40 Etappensiegern das große Finale am 28. Dezember in Gelsenkirchen bestreitet und zudem „Gänsehaut-Tickets“ für die Veltins-Arena erhält, um beim „Biathlon auf Schalke“ mit den echten Biathlon-Stars auf Tuchfühlung zu gehen. Bei der Meckenheimer Stadtmeisterschaft messen sich Staffeln aus jeweils vier Personen. Eingeladen sind Meckenheimer Vereine, Unternehmen, Familien, Freundeskreise, Schulklassen oder Institutionen. Die besten Vierer-Teams werden mit Pokalen und Sachpreisen belohnt.

Während sich Einzelteilnehmer auch spontan entschließen können mitzumachen, sollten sich die Staffeln vorher anmelden. Ausgetragen werden die Wettkämpfe mit ungefährlichen Lasergewehren. Atemfrequenz und Puls werden mithilfe von Thoraxtrainern gesteigert. Erst wenn 400 Meter im klassischen Skilanglauf auf den Trainingsgeräten absolviert sind, werden fünf Schüsse auf die Zielscheiben abgegeben. Jeder Fehlschuss wird mit einer Zeitstrafe geahndet. Genaue Treffer werden mithilfe von Punkten besser gewertet als weniger genaue. Erste Versuche können am Event-Tag beim angebotenen Übungsschießen vor dem Wettkampf unternommen werden. Er habe den Ehrgeiz, sein sportliches Netzwerk zu nutzen und möglichst viele Teilnehmer für die Spaßveranstaltung zu gewinnen, sagte Jörg Reichwein. Auch mache es Spaß, seinen Favoriten zuzuschauen und sie anzufeuern, meinen die Veranstalter. Vor dem Festtag werden die Einzelhändler in der Altstadt wieder zu einer Service-Woche mit besonderen Angeboten einladen, kündigte Schwindenhammer an. Weitere Programmpunkte für den 13. Mai sind noch in Vorbereitung.

Bis zum Fest soll auch die Grünanlage am Niedertorkreisel, die während der Sanierungsarbeiten in der Hauptstraße zum Parkplatz umfunktioniert worden war, wieder hergerichtet sein. Erst kürzlich wurden die Arbeiten am Parkplatz am Obertorkreisel abgeschlossen.

2014 war mit der Sanierung der Hauptstraße begonnen worden. In sechs Bauabschnitte waren die Arbeiten unterteilt, die jeweils mit einem Straßenfest abgeschlossen wurden. Die Hauptstraßensanierung ist Teil des Integrierten Handlungskonzeptes Altstadt, das noch weitere Maßnahmen zur Attraktivierung des Hauptstraßenumfelds vorsieht, wie die Umgestaltung der Bonner Straße, der Bahnhofsstraße und der Klosterstraße. Gefragt sind auch Privatinitiativen, die zum Beispiel mit dem Fassadenprogramm der Stadt unterstützt werden. Für die Umsetzung des Maßnahmenkatalogs zur Aufwertung der Altstadt hat die Stadt Meckenheim öffentliche Städtebaufördermittel aus dem Programm von insgesamt rund sechs Millionen Euro erhalten.