Öffentlicher Nahverkehr

Meckenheim. Die Linie 750 wird ab Dezember als Rundkurs bis zum Neuen Markt in Meckenheim geführt. Einmal pro stunde sollen die Busse dann fahren.

Von Anita Borhau-Karsten, 15.09.2017

Die Busverbindung von Lüftelberg zu den beiden Meckenheimer Zentren Altstadt und Neuer Markt soll mit dem Fahrplanwechsel im Dezember besser werden. Einstimmig hat am Donnerstag der Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt einem neuen Konzept zugestimmt, das Christoph Groneck vom Referat für Wirtschaftsförderung und strategische Kreisentwicklung des Rhein-Sieg-Kreises vorgestellt hat.

Vorgesehen ist eine Ausweitung der Linie 750 als ganztägiges Angebot in Form eines Rundkurses über die Schützenstraße und den Neuen Markt. Bislang diente diese Busverbindung vorwiegend dazu, Schüler nach Meckenheim zu bringen. Von montags bis freitags soll der Bus nun zwischen 7 und 15 Uhr stündlich verkehren. Ansonsten soll er als Taxibus ausgelegt sein.

Line 859 nur noch eingeschränkter Pendelverkehr

Gleichzeitig soll die Linie 859 nur noch als Pendelverkehr zwischen Lüftelberg und der Haltestelle am Industriepark Kottenforst weitergeführt werden. Dort sei der Umstieg in die Linien S 23, 843 und 858 möglich. In den Hauptverkehrszeiten soll der Bus alle 30 Minuten fahren, was eine Verbesserung gegenüber der jetzigen Situation bedeute, erklärte Groneck.

Ansonsten soll die Linie als Taxibus alle 60 Minuten fahren. Später könne auch über die Einrichtung zusätzlicher Haltestellen, zum Beispiel in der Heidestraße (Linie 859) oder der Mühlenstraße/Ecke Merler Straße (Linie 750) nachgedacht werden, erläuterte Groneck.

Die Auswertung von 2015 und 2017 erhobenen Daten habe ergeben, dass die Linie 859 vorwiegend für Fahrten zum Industriepark genutzt werde. Für die Schüler-Linie 750 lägen keine Zahlen vor. Die Änderungen im Fahrplan sind für die Stadt kostenneutral, weil sich in der Kilometerleistung keine Veränderungen ergeben. Der Lüftelberger Ortsvorsteher Siegfried Schwaner dankte für die schnelle Umsetzung seines im März im Ausschuss gestellten Antrags zur Optimierung der ÖPNV-Verbindung von Lüftelberg nach Meckenheim.