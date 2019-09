Parkpalette in Meckenheim

Die Arbeiten zum Abriss der Parkpalette am Neuen Markt in Meckenheim sind nahezu abgeschlossen.

Meckenheim. Der Abriss der maroden Parkpalette am Neuen Markt in Meckenheim ist nahezu abgeschlossen. Laut Stadt entstehen schon bald 200 neue Parkplätze auf dem Areal.

Die Abrissarbeiten an der maroden Parkpalette am Neuen Markt in Meckenheim konnten, wie die Stadt Meckenheim jetzt mitteilte, dank der guten Arbeit der Fachfirma bis Ende August weitestgehend abgeschlossen werden. Lediglich ein verbleibender Rest im Bereich des Trafohäuschens der Westnetz GmbH werde in der ersten Septemberwoche in Koordination mit dem Energieversorger abgebrochen, berichtete die Pressestelle der Stadt Meckenheim.

Wenn die Abrissarbeiten an der zweistöckigen Parkpalette abgeschlossen sind, beginnen postwendend die Arbeiten, um neue Parkplätze auf dem Areal einzurichten. Innerhalb von zwei Wochen hatten die Fachkräfte des Abrissunternehmens Prangenberg & Zaum aus Viersen das marode Gebäude mit Baggern abgebaut. Die Strabag beginnt dann mit Asphaltarbeiten, um den Kunden, Anwohnern und Besuchern des Neuen Marktes wieder eine ebenerdige Parkfläche zur Verfügung zu stellen. Und: Ein Teil dieser Parkfläche werde bereits vorab befahrbar sein, berichtet die Pressestelle der Stadt. In Gänze werden die rund 200 Parkplätze nach Beendigung der abschließenden Asphaltarbeiten Mitte September wieder zu nutzen sein.