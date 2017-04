Nahezu vier Jahre nach dem Spatenstich ist die Personenunterführung am Meckenheimer Bahnhof fertig.

Meckenheim. Die letzten Abschlussarbeiten am Bahnhof Meckenheim stehen An. Dafür müssen an zwei Wochenenden Gleise gesperrt werden.

Von ga), 17.04.2017

Von denn abschließenden Arbeiten am Bahnhof Meckenheim sind an den kommenden Wochenenden die Bahnfahrer betroffen. Unter anderem soll die im vergangenen Dezember freigegebene Personenunterführung zweimal kurzzeitig gesperrt werden. Das teilte die Stadt Meckenheim jetzt mit.

Laut Deutscher Bahn AG ist zwischen Freitag, 21. April, 20.40 Uhr, und Montag, 24. April, 5.10 Uhr, der Bahnsteig Gleis 2 voll gesperrt. In dieser Zeit verkehren die Züge sowohl in Richtung Bonn als auch in Richtung Euskirchen über Gleis 3. Zu erreichen sind sie vom nördlichen Bereich über die Rampe und Treppe sowie aus dem südlichen Bereich über die Fußgängerüberführung.

Am Freitag, 28. April, 22 Uhr, wird der Außenbahnsteig Gleis 3 geschlossen. Die Sperrung soll bis Dienstag, 2. Mai, 5.10 Uhr, dauern. In diesem Zeitraum fahren die Züge in Richtung Bonn und Richtung Euskirchen über Gleis 2. Bahnfahrer erreichen diese dann aus südlicher Richtung über die Treppen sowie direkt über die P+R-Anlage.

Aus nördlicher Richtung gelangen die Bahnfahrer über den Baumschulenweg und die Fußgängerüberführung zu den Zügen auf Gleis 2. (