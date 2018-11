Unfall am Industriepark Kottenforst

Ein Alleinunfall ereignete sich am Dienstagabend in Meckenheim.

Meckenheim. Am späten Dienstagabend ist in Meckenheim am Industriepark Kottenforst ein BMW-Cabrio ohne Fremdeinwirkung gegen ein Bushaltestellen-Häuschen geprallt. Die zwei Insassen wurden verletzt. Laut Polizei war wohl Alkohol im Spiel.

Von general-anzeiger-bonn.de, 27.11.2018

Bei einem Alleinunfall in Meckenheim an der Straße Am Pannacker sind am späten Dienstagabend zwei Menschen verletzt worden. Gegen 22 Uhr war das BMW Cabrio, in dem die beiden saßen, in einer langgezogenen Linkskurve nahe des Industrieparks Kottenforst von der Straße abgekommen und hatte das Häuschen der Bushaltestelle Feldstraße gerammt. Anschließend drehte sich das Fahrzeug und prallte gegen einen Straßenbaum. Sowohl die Haltestelle als auch das Auto wurden schwer beschädigt. Die beiden Männer, die im Auto saßen, wurden verletzt und per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der BMW wurde abgeschleppt.

Wer von den beiden hinter dem Steuer gesessen hatte, konnte vor Ort nicht geklärt werden, so die Polizei zum GA. Keiner der Männer gab zu, gefahren zu sein. Ein Alkoholtest konnte vor Ort noch nicht gemacht werden, die Beamten vor Ort vermuteten aber, dass beide Insassen des Autos alkoholisiert waren.

Auch die Meckenheimer Feuerwehr war vor Ort, um die Unfallstelle auszuleuchten und ausgelaufene Betriebsmittel abzustreuen. Die Straße wurde für die Unfallaufnahme gesperrt.