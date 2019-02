Verbindung zwischen A565 und A61

MECKENHEIM. Der Landesbetrieb Straßen NRW überprüft am Donnerstag zwei Autobahnbrücken bei Meckenheim. Während der Maßnahme sind die Bauwerke für den Verkehr gesperrt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 13.02.2019

Autofahrer müssen sich am Donnerstag auf Verkehrsbehinderungen auf der A565 und der A61 bei Meckenheim einstellen. Wie der Landesbetrieb Straßenbau NRW am Mittwochmorgen mitteilte, sperren Brückenprüfer die Verbindung von der A565 aus Richtung Bonn auf die A61 in Richtung Koblenz und gleichzeitig die Verbindung von der A61 aus Richtung Koblenz kommend auf die A565 in Richtung Bonn.

"Von 10 Uhr bis 15 Uhr klopfen die Prüfer ein Brückenbauwerk ab, das über diese beiden Verbindungen führt", so Straßen NRW. Mit der Maßnahme überprüfe man turnusmäßig den Zustand der Brücken. Umleitungen sind während der Sperrungen über die Anschlussstelle Gelsdorf ausgeschildert.