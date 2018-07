Brücke wird abgerissen

Meckenheim. Die Autobahn 565 wird von Samstagabend, 18 Uhr, bis zum 30. Juli zwischen den Anschlussstellen Merl und Meckenheim-Nord gesperrt. Eine Fußgängerbrücke muss abgerissen werden.

Die A 565 ist zwischen den Anschlussstellen Meckenheim-Nord und Merl voll gesperrt – und zwar bis voraussichtlich Montagmorgen, 5 Uhr. Grund ist der Abriss der 61 Meter langen Fußgängerbrücke über die Autobahn, die die Grenzstraße im Steinbüchel mit der Merler Bahn, einem Waldweg, verbindet. Der Verkehr wird über die L 261 und die L 158 umgeleitet.

Bei einer Überprüfung hatte der Landesbetrieb Straßenbau festgestellt, dass der Überweg – im Fachjargon „Plattenbalkenbrücke aus Spannbeton“ genannt – nicht mehr verkehrssicher war. „Die Brücke hätte im schlimmsten Fall sogar einstürzen oder Teile auf die Fahrbahn fallen können“, sagt Bülent Özcay, Projektleiter Brücken bei Straßen NRW. Deshalb wurde die Brücke umgehend gesperrt.

Untersuchungsergebnisse an der 1973 errichteten Brücke zeigten, dass fast alle untersuchten Spannstahllitzen beim Streckversuch sprödes Bruchverhalten vorwiesen und an den Spanngliedern eine fortschreitende kristalline Korrosion (Kornzerfall) erkennbar war. Nach der Sperrung der Autobahn am Samstag um 18 Uhr wird die Brücke an den Widerlagern abgestützt. Dann schütten die Arbeiter ein 25 Meter breites und ein Meter hohes Sand- und Kiesbett auf, das dafür sorgt, dass die Fahrbahn durch die herabstürzenden Brückenteile nicht beschädigt wird.

Diese vorbereitenden Arbeiten werden in der Nacht vor sich gehen. Der Abriss der Brücke ist dann für den Sonntag geplant. Drei Bagger werden mit ihren Zangen zunächst die Platten von den Balken trennen. Den Balken geht es dann mit schwerem Stemmgerät an den Kragen, ehe die Spannungsglieder durchgekniffen werden und die Einzelteile dann nach und nach herunterfallen.

Nachdem das Abbruchmaterial abtransportiert ist, reinigen die Arbeiter die Fahrbahn, sodass diese am Montag ab 5 Uhr wieder freigegeben werden kann. Der Neubau wird geschätzt knapp eine Million Euro kosten. Bülent Özcay rechnet damit, dass die neue Brücke Ende 2019 eingesetzt werden kann. Sie soll aus vorgefertigten Hauptträgern bestehen, so dass der Einbau in wenigen Tagen vor sich gehen kann.