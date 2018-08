Ruhestörung in Heimerzheim

Swisttal-Heimerzheim. So hatte man sich das nicht vorgestellt, als vor einigen Jahren der Gottfried-Velten-Platz aufgewertet wurde. Junge Leute aus der Region tummeln sich dort besonders am Wochenende und sorgen für Ärger.

Von Hans-Peter Fuss, 23.08.2018

Hermann Leuning ist 80 Jahre alt. Regelmäßig befreit der Heimerzheimer Ortsvorsteher den Gottfried-Velten-Platz vom Müll. Den haben Leute hinterlassen, die seine Enkel sein könnten. So auch in dieser Woche: Da holte Leuning wieder Schnapsfläschchen aus dem Brunnen und warf sie in den nur wenige Meter entfernten Mülleimer. Eine Übung, die auch 17-Jährige vollbringen könnten – wenn sie es denn wollten. Den Unrat vom Wochenende, der sich auf und neben dem Holztisch ansammelt, entsorgen montags Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofs. Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner hat nun ein Aufenthaltsverbot nach 22 Uhr für den Platz verhängt.

So hatte sich Manfred Lütz das nicht vorgestellt, als er sich vor einigen Jahren mit anderen Kommunalpolitikern und Leuten aus dem Ort für die Aufwertung des Platzes eingesetzt hatte. Der Parkplatz wurde zur Straße hin mit Bänken möbliert, ein kleiner Brunnen installiert, Blumenkübel aufgestellt, Bäume gepflanzt. Die Ecke sollte sich zu einem Treffpunkt für den Ort entwickeln. Das ist es auch geworden: Und zwar für junge Leute aus der Region, die sich dort besonders am Wochenende tummeln und für Ärger sorgen.

Lütz sitzt für die CDU im Gemeinderat, ist Parteivorsitzender und Vizebürgermeister. An ihn wurden in jüngster Zeit zahlreiche Beschwerden von Anwohnern herangetragen. Zuletzt soll es in der Nacht zum Samstag, 11. August, zu einem Vorfall gekommen sein. Auch die Polizei war im Einsatz.

Anwohner riefen Polizei

Anwohner, die nicht namentlich genannt werden möchten, schildern, dass Jugendliche dort gefeiert hätten, „abermals alkoholisiert und massiv laut“. Da es auch zu späterer Stunde nicht ruhiger geworden sei, habe man die Polizei gerufen. Es habe „gefühlt wieder ewig gedauert, bis endlich ein Einsatzwagen der Polizei vor Ort war“. Als die Polizei eingetroffen sei, hätten sich bereits viele Anwohner auf der Straße befunden. Sie sagen, es seien immer wieder die gleichen jungen Menschen, die dort feierten und auch randalierten.

Sozialarbeiter Jörg Harde von der katholischen Jugendagentur Bonn, die auch in Heimerzheim offene Jugendarbeit betreibt, habe gesagt, man sei immer wieder im Gespräch mit den Jugendlichen – auch mit dieser Störergruppe. Es gehe lediglich um drei bis vier aggressive Mitglieder, die anderen seien nur Mitläufer. Anwohner haben beobachtet, dass die jungen Erwachsenen, offenbar alkoholisiert, „Autorennen auf der Kölner Straße veranstalteten“. Hohe Geschwindigkeiten und aufheulende Motoren seien dort häufig nachts zu hören. Die überwiegend weiblichen Angestellten und Aushilfen des Restaurants hätten nach Dienstschluss Angst, alleine auf den Parkplatz zu ihren Autos zu gehen.

Die jungen Leute würden gegen die Blumenkübel und Schilder treten, Müll hinterlassen und auch dort urinieren. Es sei inzwischen „unerträglich geworden“. Und die Anwohner haben den Eindruck, dass die Polizei „sehr zurückhaltend“ gegen die Ruhestörer vorgehe. Bitte man die jungen Leute selbst um Ruhe, werde man übel beschimpft und ziehe sich aus Angst vor Gewalt zurück. Einem Anwohner sei bereits das Auto zerkratzt worden. Immer wieder würden nachts auch teure Autos mit Kölner und Euskirchener Kennzeichen gesehen.

Das sagt die Bürgermeisterin Der Swisttaler Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner ist die Situation auf dem Gottfried-Velten-Platz bekannt. „Bitten der Anwohner, Rücksicht auf die Nachtruhe zu nehmen, Musik leiser zu drehen und auf laute Motorengeräusche zu verzichten, bleiben meist ungehört. Eine Rolle spielt dabei auch der Konsum von Alkohol. Ein solches Verhalten ist auch an anderen Stellen in Heimerzheim festzustellen.“ Die Gemeinde arbeite mit der Polizei, dem Jugendhilfeträger, der katholischen Jugendagentur Bonn und dem Sicherheitsdienst zusammen. Die Vorgehensweise sei sowohl präventiv als auch repressiv. Mitarbeiter des Ordnungsamtes führen mit dem Sicherheitsdienst Kontrollen durch. Zunächst werde versucht, Verständnis für die Situation der Anwohner zu erreichen. Leider führe dies nicht immer zum Erfolg, so dass es zu Platzverweisen komme. Teilweise erfolge jedoch nur eine Verdrängung. Kalkbrenner: „Aufgrund der jüngsten Beschwerden wird der Aufenthalt auf dem Platz nur noch bis 22 Uhr gestattet. Kontrollen erfolgen durch Ordnungsamt und Sicherheitsdienst.“ Gleichzeitig sei aber auch zu berücksichtigen, dass die Jugendlichen Treffpunkte benötigten. Mit dem Kreisjugendamt seien Weichen gestellt worden. Mit dem Ausbau des Alten Klosters erhalte die katholische Jugendagentur Bonn weitere Räume. Da jedoch nicht alle Jugendlichen die Angebote im Alten Kloster annähmen, habe man die mobile Jugendarbeit eingeführt. Dank gelte dem Jugendamt des Kreises und dessen Dezernenten Thomas Wagner. Darüber hinaus bestehe der Runde Tisch Prävention mit Vertretern des Kreisjugendamtes, des Schulamtes und des Ordnungsamtes der Gemeinde, der katholischen Jugendagentur und der Polizei, der Rektorin und der Schulsozialarbeiter der Sekundarschule. Mit den Fachkräften würden die Situationen erörtert und Maßnahmen entwickelt. Breiter würden die Themen in den Sozialraumkonferenzen mit Vertretern von Institutionen und Vereinen behandelt. Die Verwaltung werde nun die Einrichtung eines Ordnungsaußendienstes vorschlagen. Hilfreich seien konkrete Hinweise auf die Störer, um die von der Polizei nachgesucht werde.

Treffen dauern immer länger

Ljupko Simic, Wirt der „Klosterstuben“ gegenüber des Gottfried-Velten-Platzes, hat festgestellt, dass die Treffen immer länger dauern, „manchmal bis 5.30 Uhr am Morgen“. Ihm sei der Holzzaun am Biergarten beschädigt und sechs Biergartenstühle gestohlen worden. Ein Aufenthaltsverbot ab 22 Uhr hält der Gastronom für sinnvoll. Es sei aber nicht nur ein Heimerzheimer Problem, oft ständen Autos mit auswärtigen Kennzeichen dort.

Die Polizei greife zu spät und nicht energisch genug ein. Einige Anwohner würden die Polizei schon gar nicht mehr anrufen, das habe ja eh keinen Zweck. Simic fragt: „Ich muss den Biergarten um 23 Uhr schließen, weil sich Anwohner gestört fühlen könnten. Wieso können andere die ganze Nacht feiern, und die Polizei belässt es bei Ermahnungen?“

Aus Sicht der Bonner Polizei ist der Gottfried-Velten-Platz kein Einsatzbrennpunkt. Dazu seien die Fallzahlen im Vergleich zu anderen Orten zu gering. Die Polizei will aber künftig verstärkt ein Auge auf den Gottfried-Velten-Platz haben. „Der Heimerzheimer Bezirksdienst und die Beamten der Wache Rheinbach werden die Örtlichkeit zu den relevanten Zeiten überwachen“, sagt Polizeisprecher Frank Piontek.

Seit April wurde die Polizei nach Auskunft von Piontek elf Mal wegen Ruhestörungen auf dem Gottfried-Velten-Platz alarmiert. Im April sprachen die Beamten zwei Platzverweise aus, in der Mainacht sieben, am 26. Mai sechs, am 30. Juli einen. Polizeiliche Ermahnungen waren am 23. Juni, am 29. Juli, am 3., 11. und am 14. August fällig. Bei den Jugendlichen handele es sich nicht um eine Gruppe, die stets gleich zusammengesetzt sei. Spreche man sie an, würde es zunächst leiser. Die Uneinsichtigen erhielten Platzverweise.

Eintreffen der Polizei dauert zu lange

Zur Kritik, die Zeit von der Alarmierung bis zum Eintreffen sei zu lang, sagt Piontek: „Wir müssen Prioritäten setzen. Wenn wir eine Ruhestörung oder einen Hinweis auf einen Täter vor Ort haben, wird die Ruhestörung hintenangestellt. Die Einsatzreaktionszeiten für die Ruhestörungseinsätze in Heimerzheim lagen im August im Bereich von acht bis 17 Minuten.“ In einem Einsatz habe die Streifenwagenbesatzung erst 70 Minuten nach dem Anruf vor Ort erscheinen können, weil die Beamten bei der Festnahme von zwei mutmaßlichen Dieben in Meckenheim eingesetzt gewesen seien.

Vizebürgermeister Lütz fordert nun, den gemeindlichen Ordnungsaußendienst zu ergänzen. Auch in Swisttal müsse die Präsenz des geschulten Ordnungsaußendienstes in den Abend- und Nachtstunden sowie am Wochenende erheblich erhöht werden. Dabei ist Lütz klar, dass die Mitarbeiter im Ordnungsaußendienst keine Polizeiaufgaben übernehmen können. Die Ordnungspartnerschaft zwischen der Gemeinde Swisttal und der Polizei solle intensiviert werden. Wichtig ist für Lütz allerdings auch, dass die Aktivitäten in der Jugendarbeit ausgebaut werden. Und er ist auf dem Gottfried-Velten-Platz für ein Aufenthaltsverbot ab 22 Uhr, damit die Polizei die Ruhestörer vom Platz entfernen könne.

SPD-Ratsherr und Parteivorsitzender Tobias Leuning hält nichts von den Rufen nach dem privaten Sicherheitsdienst. „Ordnungsrecht ist zunächst einmal Sache der Gemeinde. Recht und Ordnung gehören in staatliche Hand.“ Leuning spricht sich für stärkere Kontrollen durch die Polizei und für einen kommunalen Ordnungsdienst mit geschultem Personal aus, wie ihn die Kommunen im rechtsrheinischen Kreisgebiet bereits betreiben. Gespräche dazu seien von der Bürgermeisterin schon mehrfach angekündigt, aber noch keine Ergebnisse vorgelegt worden. Er erwarte zügig eine entsprechende Vorlage.

Das sagt die katholische Jugendagentur Die katholische Jugendagentur Bonn (KJA) gGmbH ist Träger der offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) in Swisttal. Pro Jahr nehmen 300 Kinder und Jugendliche das Angebot im Alten Kloster wahr, davon 40 Stamm- und 80 Gelegenheitsbesucher. Hauptzielgruppe ist die Altersklasse von 14 bis 18 Jahren. Die offene Tür (OT) ist werktags von 16 bis 21 Uhr geöffnet. Weitere Angebote hat die OKJA in Buschhoven und Odendorf sowie mit der jetzt startenden Mobilen Jugendarbeit. „Mit unseren offenen Türen schaffen wir Räume für die Jugend, damit sie sich dort frei entfalten und ihr Leben leben kann. Wir geben der Jugend eine Chance, sich in Swisttal für ihre Themen zu engagieren“, so Einrichtungsleiter Jörg Harde von der KJA Bonn. Im Gegenzug gebe es in der OT klare Regeln. Harde: „Wenn jemand über die Stränge schlägt, muss das selbstverständlich sanktioniert werden.“ Dabei seien die Ansprechpartner vor Ort und die Mitarbeiter der Einrichtung nur mittelbar dafür verantwortlich, wie sich Jugendliche außerhalb der Öffnungszeiten der OT und im öffentlichen Raum verhielten. Die Pädagogen thematisierten innerhalb des Jugendtreffs immer wieder das Verhalten außerhalb der OT (räumlich und zeitlich) und versuchten, den Jugendlichen einen sensiblen und freundlichen Umgang sowohl miteinander als auch mit den Anwohnern nahezulegen. Insgesamt, so Harde weiter, seien die jungen Leute einsichtig. Vor allem, wenn sie feststellten, dass man auch für ihre Belange Verständnis zeige. Restriktive Maßnahmen wie Platzverbote oder Überwachungen führen aus Sicht der OKJA nicht zur Lösung der derzeitigen Probleme, sondern verlagerten sie nur. Um den Zugang zu den Jugendlichen weiterhin positiv zu gestalten, müssten auch außerhalb des Jugendzentrums angemessene Plätze zur jugendgemäßen Freizeitgestaltung angeboten werden, die die notwendige Infrastruktur vorhalten. Im Sinne aller Beteiligten sollten für eine langfristige Lösung alle Stimmen gehört und Swisttaler Bürger, die Gemeinde und der Kreis, KJA Bonn und OKJA Swisttal, alle weiteren Träger von Kinder- und Jugendangeboten sowie auch die Jugendlichen an einen Tisch geholt werden.

Polizeipräsidentin begrüßt Ordnungsaußendienst

Polizeipräsidentin Ursula Brohl-Sowa besprach das Thema bei ihrem jüngsten Besuch im Rathaus mit Bürgermeisterin Petra Kalkbrenner. Die Polizeipräsidentin begrüßt den vorgeschlagenen Ordnungsaußendienst und sagte ihre Unterstützung für eine zu begründende Ordnungspartnerschaft mit der Polizei zu.

„Vor fünf Jahren wollten wir einen Begegnungsplatz für Jung und Alt“, sagt der Heimerzheimer Grünen-Ratsherr Udo Ellmer. Leider werde der Platz von der älteren Generation nicht angenommen. „Das finde ich sehr schade“, so Ellmer weiter, „vielleicht liegt hier auch ein wesentliches Problem. Die Heimerzheimer treffen sich nicht öffentlich, um mal zu boulen oder ein Glas Wein zu trinken“. Der Platz werde nur von jungen Leuten am Wochenende genutzt. Leider würden diese immer ihren Müll hinterlassen. Dem könne man mit Präsenz und Gesprächen entgegenwirken. Ellmer sieht da auch den Sozialarbeiter Jörg Harde gefragt, der mit den jungen Leuten reden solle.

Ortsvorsteher Hermann Leuning versteht nicht, was in den Köpfen der Jugendlichen vor sich geht und plädiert für stärkere Kontrollen durch die Polizei und den privaten Sicherheitsdienst, der für die Gemeinde arbeitet.