Feuerwehreinsatz in Meckenheim

Rauchwarnmelder gibt es am besten an mehreren Stellen im Haus. "Unerlässlich sind sie im Schlafzimmer", betont Carsten Wege vom Bundesverband Brandschutz-Fachbetriebe. "Denn im Schlaf können Menschen den Rauch gar nicht oder nur eingeschränkt wahrnehmen. Sie würden im Brandfall einfach weiterschlafen." Weitere Geräte muss es in Fluren geben, die als Rettungswege dienen. Auch in Aufenthaltsräumen sind sie sinnvoll. "In den meisten Bundesländern außer Berlin und Brandenburg sind Rauchmelder im Wohnzimmer zwar nicht vorgeschrieben", erklärt Claudia Groetschel von der Initiative "Rauchmelder retten Leben". Sie rät, freiwillig welche anzubringen. Auch im Keller und unter dem Dach sind die kleinen Geräte hilfreich.