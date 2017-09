Umzug an Metternicher Weg

Aldi möchte auf das Gelände am Metternicher Weg in Heimerzheim umziehen.

Swisttal-Heimerzheim. Der Discounter Aldi möchte seinen Standort innerhalb von Swisttal-Heimerzheim verlegen. Voraussichtlich zum Jahreswechsel wird das Verkaufsgeschäft der Bäckerei Voigt im Heimerzheimer Ortskern umziehen.

In der Heimerzheimer Geschäftswelt stehen einige Veränderungen an. So möchte Aldi Süd die Filiale von der Dützhofer Straße im Gewerbegebiet an den Metternicher Weg verlegen. Dort existieren bereits die Märkte Rewe und Netto.

Tobias Neuhaus, Unternehmenssprecher von Aldi Süd in Mülheim/Ruhr, sagte dem GA: „Die Filiale an der Dützhofer Straße ist 18 Jahre alt und entspricht mit circa 750 Quadratmetern Verkaufsfläche nicht mehr den heutigen Anforderungen an die Sortimentsentwicklung. Sie müsste dringend vergrößert und modernisiert werden. Leider ist eine Genehmigung der Erweiterung der bestehenden Filiale aufgrund der Lage im Gewerbegebiet nicht möglich.“

Bei den „sehr konstruktiven Gesprächen mit der Gemeinde Swisttal“ habe im Vordergrund gestanden, in Heimerzheim eine Aldi-Süd-Filiale zu erhalten. Neuhaus weiter: „Deshalb beabsichtigen wir, unsere Filiale an den Metternicher Weg zu verlagern – sofern dies baurechtlich möglich ist. Sollten die politischen Gremien zustimmen, könnte ein Umzug im übernächsten Jahr möglich sein.“

Noch gebe es keinen Mietvertrag

Die neue Filiale soll dann nach einem modernisierten Einrichtungskonzept gestaltet werden, nach dem der Discounter bis Ende 2019 alle 1870 Aldi-Süd-Filialen umrüstet. Damit will das Unternehmen den sich wandelnden Kundenbedürfnissen gerecht werden. Dazu gehöre beispielsweise eine Neuanordnung des Sortiments. So werde sich das Obst und Gemüse weiter hinten in den Filialen befinden. Eine Coolbox biete mit Snacks und Getränken Angebote für eine kleine Pause. Holzoptik, praktische Regalsysteme, eine automatische Lichtregulierung und beleuchtete Deckenabhängungen seien weitere Merkmale des neuen Filialkonzepts.

Das derzeit brachliegende Gelände gegenüber den Märkten am Metternicher Weg ist für Wohnbebauung und Gewerbe vorgesehen. Die FN Projekt GmbH aus Bornheim-Hemmerich hat die Grundstücke „optioniert“, sagt deren Geschäftsführer Rudi Nettekoven. Man habe der Gemeinde ein Planungskonzept vorgelegt. Es gebe noch keine Mietverträge, allerdings Anfragen von diversen Interessenten. Welche das sind, will Nettekoven nicht sagen: „Wir befinden uns noch in einer frühen Phase. Wir müssen schauen, was machbar ist.“ Es bleibe abzuwarten, wie der Swisttaler Planungsausschuss am Donnerstag, 28. September, das Konzept seiner Projekt GmbH bewerte, dann könne man weiter diskutieren.

Voraussichtlich zum Jahreswechsel wird das Verkaufsgeschäft der Bäckerei Voigt im Heimerzheimer Ortskern umziehen. Wie Juniorchef Martin Voigt sagt, wird das neue Geschäft in den früheren Räumen der Bäckerei Ost eingerichtet. Dort sollen eventuell auch einige Café-Plätze angeboten werden.

Augenoptiker vergrößert sich

Am Produktionsstandort im Heimerzheimer Gewerbegebiet plant das Traditionsunternehmen den Bau eines Schulungsgebäudes samt Verkaufsfiliale, die auch zu Schulungszecken genutzt werden soll. Baubeginn soll nach Auskunft von Marketingmanagerin und Unternehmenssprecherin Daniela Zimmer Ende 2018, Anfang 2019 sein.

In den frei werdenden Verkaufsraum der Bäckerei wird der bisherige Nachbar einziehen. Der staatlich geprüfte Augenoptikermeister Manfred Herrmann wird die Fläche seiner Räume – bisher 65 Quadratmeter – mehr als verdoppeln. Herrmann bezog das Ladenlokal 2005, mittlerweile ist es viel zu klein. Die Trennmauer soll entfernt werden, so dass ein großer Raum entsteht.