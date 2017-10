Kottenforststraße gesperrt

Meckenheim. Die Kottenforststraße in Meckenheim-Lüftelberg ist den ganzen Freitag in Richtung Bahnhof Kottenforst wegen Dreharbeiten gesperrt. Ein größeres Produktionsteam filmt hier einige Szenen der beliebten RTL-Aktionserie "Alarm für Cobra II - die Autobahnpolizei“.

Von Axel Vogel, 27.10.2017

Einen Höhepunkt des Drehtages, bei dem es um einen Show Down in einer Kiesgrube ging, bekamen zahlreiche Schaulustige bereits gegen 10.30 Uhr zu sehen. In einem Stunt raste ein Krankenwagen gegen den Arm eines Baggers. Durch den Aufprall riss recht spektakulär die Kabine des Krankenwagens ab.

Mit von der Partie am Set war natürlich auch eine der Hauptfiguren der Serie, Hauptkommissar Semir Gerkhan, den seit 20 Jahren Erdogan Atalay mimt. Zu sehen sein wird die Sequenz aus Lüftelberg in der Folge „Familienbande“, die vermutlich im Frühjahr kommenden Jahres ausgestrahlt werden wird.