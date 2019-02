Lastwagen prallen zusammen

Auf der A61 ist ein Auto in die Leitplanke gefahren.

Meckenheim. Die A61 in Richtung Koblenz ist an diesem Donnerstagnachmittag nach zwei Unfällen voll gesperrt worden. Zuerst war ein Auto kurz vor dem Kreuz Meckenheim gegen eine Leitplanke geprallt. Später kollidierten bei Miel zwei Lastwagen.

28.02.2019

Wegen zweier Unfälle auf der A61 bei Meckenheim kommt es an diesem Donnerstagnachmittag in Richtung Koblenz zu einem langen Stau. Zunächst war nach Angaben der Polizei ein Autofahrer mit seinem Opel Corsa rechts von der Straße abgekommen und in eine Leitplanke geprallt. Der Fahrer wurde dabei nicht verletzt. Es entstand lediglich Sachschaden.

Die Sperrung der A61 führte jedoch zu einem Stau, an dessen Ende zwei Lastwagen kollidierten. Die Fahrbahn musste daraufhin voll gesperrt werden. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer leicht verletzt. Mehrere Fahrzeugteile liegen auf der Fahrbahn.

Zunächst war zu dem Lkw-Unfall nur die Feuerwehr Swisttal ausgerückt. Nachdem die Alarmierung dann erhöht wurde, unterstützen auch Wehrleute der Rheinbacher Feuerwehr die Einsatzkräfte. Die Wasserschutzbehörde des Rhein-Sieg-Kreises ist ebenfalls unterwegs, weil jede Menge Kraftstoff auf dem Seitenstreifen ausgelaufen ist.

