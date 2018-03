Verkehr wird umgeleitet

Meckenheim. Auf der A61 kommt es zurzeit zu Verkehrsverzögerungen. Grund dafür ist ein Unfall am Kreuz Meckenheim zwischen zwei Autos und einem Lkw. Die Feuerwehr musste die Autobahn voll sperren.

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.03.2018

Am Kreuz Meckenheim in Richtung Koblenz hat sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr ein Unfall ereignet. Nach ersten Angaben der Autobahnpolizei Köln sind zwei Autos und ein Lkw zusammengestoßen. Dabei ist keine Person verletzt worden.

Allerdings wurde der Lkw so stark beschädigt, dass mehrere hundert Liter Diesel ausgelaufen sind. Deswegen musste die Feuerwehr die A61 komplett sperren. Es kommt zu längeren Staus. Laut Polizei wird der Verkehr derzeit auf die A565 in Richtung Altenahr umgeleitet.