Zwei Autos auf Kreuzung kollidiert

MECKENHEIM. Zwei Autos sind am Mittwochmittag im Kreuzungsbereich am Baumschulenweg in Meckenheim kollidiert. Eine 63-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt.

Von general-anzeiger-bonn.de, 07.11.2018

Ein Unfall hat sich am Mittwoch gegen 11.45 Uhr im Kreuzungsbereich der Rheinbacher Landstraße (L158) und des Baumschulenweg in Meckenheim ereignet. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 72-Jährige auf der L158 in Richtung Bonn, als sie aus bislang ungeklärter Ursache mit dem Auto einer 63-Jährigen kollidierte, die den Baumschulenweg in Richtung der Meckenheimer Innenstadt befuhr.

Durch den Aufprall wurde der Wagen der 63-Jährigen um 180 Grad nach links geschleudert und prallte gegen einen Ampelmast. Die Fahrerin wurde in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr gerettet werden. Rettungssanitäter versorgten sie vor Ort und brachten sie anschließend in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme musste ein Teilstück der L158 gesperrt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.