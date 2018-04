Bäume symbolisieren eine blühende Freundschaft

MECKENHEIM. Seit 30 Jahren blüht die Städtepartnerschaft zwischen Meckenheim und Le Mée-sur-Seine. Zur Feier dieses runden Geburtstags schickten die Meckenheimer zwei Bäume und eine Stele zum Städtepartnerschaftsjubiläum nach Frankreich.

Von Anita Borhau-Karsten, 29.04.2018

Mit einer Stele aus Sandstein will der Bürgerverein Meckenheim im „Parc de Meckenheim“ in Le Mée-sur-Seine der inzwischen 30-jährigen Städtepartnerschaft mit der französischen Stadt ein Denkmal setzen. Mit zwei Eichenbäumen, die die Meckenheimer Wilhlem Ley Baumschulen anlässlich des Partnerschaftsjubiläums für die Verschönerung des Stadtparks von Le Mée stiftet, wurde die Stele jetzt per Lastwagen in Richtung Frankreich auf den Weg geschickt.

Lange vor der Meckenheimer Delegation, die sich im September nach Frankreich begibt, um den runden Geburtstag vor Ort gebührend zu feiern, werden Bäume und Stele an ihrem Zielort in Frankreich ankommen. Auf den Weg gebracht wurden sie am Dienstag von dem Vorsitzenden des Bürgervereins, Bernhard Granz, und Vorstandsmitglied Christel Werle sowie von Gärtnermeister Christoph Schorn von der Baumschule Ley.

Eine Partnerschaft mit einer französischen Stadt zu initiieren, sei eines der ersten Ziele des Bürgervereins Meckenheim bei dessen Gründung 1985 gewesen, berichtete Granz rückblickend. Der damalige Vereinsvorsitzende Knut Kage habe den Kontakt zur heutigen Partnerstadt hergestellt.

Am 30. Juni 1988 habe der Rat der Stadt Meckenheim die Partnerschaft mit Le Mée-sur-Seine beschlossen. Die offiziellen Feierlichkeiten zur Begründung der Städtepartnerschaft fanden am 9. Oktober in Meckenheim und am 30. Oktober 1988 in Le Mée statt. Gleichzeitig wurden der Le-Mée-Platz in Meckenheim benannt und der Parc de Meckenheim in Le Mée eröffnet.

Als im vergangenen Jahr Gäste aus Le Mée die Baumschule Ley besichtigten, habe Geschäftsführer Christoph Dirksen spontan die beiden Bäume als Geburtstagsgeschenk zugesagt und sich bereit erklärt, auch die Stele nach Frankreich zu transportieren, so Granz. Im September werden etwa 70 Meckenheimer nach Le Mée-sur-Seine reisen. Le Mée hat knapp 21 000 Einwohner, gehört zum Département Seine-et-Marne und liegt 40 Kilometer südöstlich von Paris. Neben der Partnerschaft zu Meckenheim hat Le Mée auch eine mit Pozoblanco in Südspanien.