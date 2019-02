Gedenken in Meckenheim

Aufwendig restauriert wurden die Gedenksteine auf der Kriegsgräberstätte des Alten Friedhofs an der Bonner Straße.

Meckenheim. Ein Meckenheimer Steinmetz erneuert die 68 Gedenksteine auf dem Alten Friedhof an der Bonner Straße in Meckenheim. 2350 Buchstaben werden restauriert.

Nachdem ein Meckenheimer Steinmetz die aufwendigen Restaurierungsarbeiten an den Gedenksteinen auf dem Alten Friedhof an der Bonner Straße beendet hat, gibt die Kriegsgräberstätte wieder ein würdevolles Erscheinungsbild ab. Wie die Stadt Meckenheim mitteilte, hatten die Inschriften auf den Grabzeichen, das sind die sogenannten Kissensteine, stark unter den Witterungseinflüssen gelitten. Die Namen auf den Gedenksteinen waren mittlerweile unleserlich, da sich außerdem Flechten und Moose ihren Platz erobert hatten.

In den vergangenen Monaten wurden diese Gedenksteine von einem Meckenheimer Steinmetz in mehreren Arbeitsschritten aufwendig restauriert. Für den Fachmann galt es, im ersten Schritt zunächst alle 68 Liegesteine zu reinigen und anschließend jeden einzelnen Buchstaben auf den Steinen wieder neu auszumalen. Per Hand geschah diese präzise Tätigkeit.

Wie Sascha Bach von der Pressestelle der Stadt Meckenheim erklärte, haben insgesamt 2350 Buchstaben an der Kriegsgräberstätte auf diese Weise eine Erneuerung erfahren. Gut für die Stadtkasse ist außerdem der Umstand, dass das Land Nordrhein-Westfalen die Kosten für dieses Verfahren vollständig übernommen hat, wie die Stadt mitteilte.