Schild umgefahren

Am Donnerstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall in Meckenheim.

Am Donnerstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall in Meckenheim.

Am Donnerstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall in Meckenheim.

Meckenheim. Am Donnerstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall in Meckenheim. Auf Höhe der Töpferstraße kollidierte ein 20-Jähriger aus dem Rhein-Sieg-Kreis mit einer Verkehrsinsel.

Von general-anzeiger-bonn.de, 31.08.2017

Nach ersten Informationen war der aus dem Rhein-Sieg-Kreis stammende Motorradfahrer auf der Adendorfer Straße in Richtung der Carl-Goerdeler-Straße unterwegs.

An der Einmündung in die Töpferstraße übersah der junge Mann ein von rechts aus der Straße kommendes Auto. Bei dem Versuch dem Wagen auszuweichen kam er von der Straße ab, stieß mit einer Verkehrsinsel zusammen und fuhr ein Straßenschild um. Das Motorrad touchierte das Auto nicht. An der Einmündung gilt die Regelung "rechts vor links".

Der Fahrer kam mit einem Krankenwagen in das nächste Krankenhaus, wurde aber nicht lebensgefährlich verletzt.