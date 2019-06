Der Parkplatz am Waldfriedhof in Meckenheim.

Meckenheim. Ein 45-Jähriger soll auf dem Parkplatz des Waldfriedhofes in Meckenheim den 19-Jährigen Freund seiner Tochter lebensgefährlich verletzt haben. Er soll dabei im Beisein seiner Söhne gewesen sein. Dem Opfer geht es inzwischen besser.

Von Jonathan Kemper, Axel Vogel, Mario Quadt , 24.06.2019

Der 19 Jahre alte Mann aus Meckenheim, der in der Nacht zu Donnerstag auf dem Parkplatz des Waldfriedhofs in Meckenheim von dem 45 Jahre alten Vater seiner 17-jährigen Freundin mit einem Radmutterschlüssel attackiert und schwer verletzt worden ist, schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. Wie Michael Beyer, Pressesprecher der Bonner Polizei auf GA-Anfrage sagte, ist der 19-Jährige „ansprechbar und vernehmungsfähig.“ Das Krankenhaus habe der junge Mann allerdings noch nicht verlassen können.

Am Freitagnachmittag hat ein Richter in Bonn Haftbefehl gegen den 45-jährigen Angreifer erlassen – wegen versuchten Mordes. Die Bluttat in Meckenheim hatte sich in der Nacht zu Fronleichnam abgespielt. Der Vater hatte nach seiner 17 Jahre alten Tochter gesucht, die nicht wie verabredet nach Hause gekommen war.

Als er sie gegen 3 Uhr am Donnerstagmorgen in dem Auto des 19-Jährigen am Waldfriedhof entdeckte, soll er laut Polizei mit dem Radmutterschlüssel zuerst zwei Seitenscheiben des Autos zerstört und anschließend mit dem metallenen Werkzeug auf den Freund seiner Tochter eingeschlagen haben. Bei dem Angriff verletzte sich auch die Tochter. Sie konnte das Krankenhaus allerdings bereits verlassen, wie Beyer erklärte.

Ein Zeuge hatte in der Nacht Hilfeschreie gehört und die Polizei verständigt. Eine Streifenwagenbesatzung eilte zum Ort des Geschehens und nahm den Angreifer noch am Tatort fest. Die Bonner Polizei hat „aufgrund der Gesamtumstände“, wie Beyer berichtete, eine Mordkommission unter Leitung von Kriminalhauptkommissar Michael Brück in enger Abstimmung mit Staatsanwältin Claudia Heitmann eingerichtet.

Hinweise darauf, dass der mutmaßliche Täter unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen gestanden hat, gibt es laut des Polizeisprechers bislang nicht. Außerdem sei er den Ermittlern bislang „polizeilich nicht bekannt“.

Vater war im Beisein seiner Söhne

Wie ein Angehöriger des Opfers, es handelt sich um einen Onkel, der Freitagmittag den Tatort in Augenschein nahm, dem General-Anzeiger erklärte, soll der Vater des Mädchens nicht allein gewesen sein, sondern vielmehr im Beisein seiner beiden Söhnen die brutale Attacke verübt haben. Die sollen nach der Tat in den Kottenforst Richtung Adendorf geflüchtet sein.

Zwei Autos, in denen laut des Onkels der Täter wie auch seine Söhne aus dem benachbarten Merl gekommen sein sollen, standen am Donnerstagvormittag noch nahe des Tatortes im Wendehammer am Waldfriedhof. „Aus ermittlungstaktischen Gründen können wir dazu derzeit noch keine Aussagen machen“, kommentierte Polizeisprecher Beyer am Freitag die Aussagen des Angehörigen.

Wie der Onkel dem GA weiter berichtete, stamme seine Familie aus dem Libanon, die des Täters offenbar aus der Türkei, es soll sich um Kurden handeln. Die Polizei bestätigte, dass das Opfer ein Deutscher sei, seine Familie aber einen Migrationshintergrund habe, auch die des Täters.

Mitglieder der Opferfamilie bedrohen Täterfamilie

Laut Beyer hatte die blutige Gewalttat am Donnerstagmorgen noch ein Nachspiel: Personen aus dem Umfeld des Opfers hatten sich laut Beyer vor der Wohnung des mutmaßlichen Täters in Meckenheim eingefunden und die Familie des Mannes bedroht. Das lässt darauf schließen, dass sich Opfer und Täter kannten. Ohne darauf einzugehen, sagte Beyer: „Es gab allerdings bei dem Auftritt der Angehörigen des Opfers vor dem Haus des Täters keinen direkten Kontakt zwischen einzelnen Personen.“

Nachdem herbeigerufene Polizisten an zwei Personen eine sogenannte Gefährderansprache richten wollten, beziehungsweise diese fixieren wollten, wehrten sich diese und flüchteten. Die Geflüchteten wurden dann aber bei einer Suchmaßnahme in Meckenheim entdeckt und zur Gefahrenabwehr in Gewahrsam genommen. „Beide werden am Freitagmittag wieder aus dem Gewahrsam entlassen“, so Polizeisprecher Beyer.

Gegenstand der Ermittlung ist derzeit noch, ob der mutmaßliche Täter den für den Angriff verwendeten Radmutterschlüssel bereits bei der Suche nach seiner Tochter bei sich führte.