Polizei sucht Täter

Meckenheim. Zwei Männer haben eine 19-Jährige in Meckenheim festgehalten und sexuell belästigt. Ein Passant konnte der jungen Frau helfen, die Täter flohen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Von Sofia Grillo, 07.07.2017

Die Polizei sucht nach zwei Tätern, die eine 19-Jährige an einer Bushaltestelle in Meckenheim sexuell belästigt haben. Die junge Frau ging am Dienstag, 27. Juni, an der Haltestelle "Am Kölnkreuz" vorbei. Dort hielten sich die zwei Täter auf.

Nach Angaben des Opfers folgten die beiden Männer ihr zunächst, hielten sie dann fest und fassten sie am Gesäß und am Bauch an. Ein Mann habe die beiden Männer aufgefordert, die 19-Jährige in Ruhe zu lassen. Die Täter verschwanden daraufhin Richtung Erdorfer Bach.

Das Opfer lief nach Hause und erstattete am nächsten Tag Anzeige. Das Kriminalkommissariat Bonn bittet um Hinweise zu den Tätern. Beide sind zwischen 20 und 30 Jahren alt und haben eine schlanke Figur. Die Täter hatten beide einen dunklen Pullover an und die Kapuze über den Kopf gezogen. Beide trugen eine Brille.

Ein Täter ist zwischen 1,85 und 1,90 Metern groß. Der andere ist circa 1,80 Meter groß, trug ein helles T-Shirt unter dem Pullover und dunkle Sportschuhe. Zeugen werden gebeten sich unter 0228/150 zu melden.