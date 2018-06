Leckereien auf dem Kirchplatz

Vielfältige Genüsse servieren die Gastronomen während der Culinaria in Meckenheim. Eine Pizza lässt sich etwa Paul schmecken. FOTO: AXEL VOGEL

MECKENHEIM. Das Verwöhnprogramm für alle Sinne auf dem Meckenheimer Kirchplatz kommt bei den Besuchern bestens an. Bereits zum elften Mal findet die Meckenheimer Culinaria statt.

Von Stefan Fassbender, 11.06.2018

Ein volles Haus hatten die Veranstalter der 11. Meckenheimer Culinaria während des Wochenendes auf dem Kirchplatz. Das Konzept von Wirt Otto Stangl und seinen Mitstreitern war voll aufgegangen.

Zwei Tage lang präsentierten sich die Gastronomen aus Meckenheim mit ihren lokalen Spezialitäten dem Publikum. Bürgermeister Bert Spilles war voll des Lobes für das Konzept, als er mit Blütenkönigin Anna Mahnig die Culinaria eröffnete. Er betonte, dass die Culinaria „von Meckenheimern für Meckenheimer“ sei und man sich dort treffe.

Kulinarisch wurde den Besuchern viel geboten. So gab es von der heimischen Wildmetzgerei Wildschweinschnitzel mit lauwarmem Kartoffelsalat – oder auch Wildschweinwurst. Da fühlte man sich fast wie der berühmte Gallier Obelix, dessen Lieblingsspeise Wildschwein ist. Aber auch die einheimischen Obstbauern wissen mit frischen Produkten zu überzeugen. Die rund um Meckenheim geernteten Erdbeeren, Kartoffeln oder Kirschen werden direkt in den heimischen Küchen verarbeitet, und Bianca Reichwein schwört auf die gute Qualität der Meckenheimer Obstbauern für ihre mehrfach ausgezeichneten Konditoreiwaren. Dabei bereichert sie seit Jahren die Culinaria auch mit selbst gemachtem Eis und hat als besondere Spezialität ein „Rübenkrauteis“ im Angebot, welches mit dem berühmten Grafschafter Goldsaft aus der Meckenheimer Krautfabrik hergestellt wird.

Leckeren Wein von Mosel, Nahe und Ahr gab es genauso wie Spezialitäten aus Italien, Griechenland und leckeren Flammkuchen. Musikalisch sorgten die Tomburg Winds mit bekannten Filmmelodien am Samstag für die richtigen Töne, und am Sonntag spielten die „Lustigen Eifelländer“ auf, so dass die Küche bei vielen Meckenheimern kalt bleiben konnte. Abgerundet wurde das Ganze durch einen verkaufsoffenen Sonntag, der den Abschluss der 7. Meckenheimer Servicewoche darstellte.