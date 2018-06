Schullandschaft un Meckenheim

Meckenheim.

Von Svenja Burgschat, Stefan Fassbender, 04.06.2018

Die Geschwister-Scholl-Hauptschule in Meckenheim besteht nun schon 50 Jahre und feierte dieses Jubiläum mit einem großen Schulfest.

Gegründet wurde die Schule im Jahre 1968, nachdem am 5. März das „Änderungsgesetz zur Ordnung des Schulwesens“ in Kraft getreten war. In Folge dessen wurden die Volksschulen für die Jahrgangsstufen 1 bis 9 aufgelöst. An ihre Stelle traten die Grundschulen für die Jahrgangsstufen 1 bis 4 und die weiterführenden Schulformen.

Die damalige Gemeinschaftshauptschule Meckenheim unter Leitung von Rektor Karl Isenberg befand sich zunächst an der Hauptstraße und unterrichtete 293 Schüler in den Jahrgangsstufen 5 bis 9. Im Juli 1976 erhielt die Schule schließlich ihren heutigen Namen im Gedenken an Hans und Sophie Scholl, die Widerstand gegen die Nazis geleistet hatten.

Im Herbst desselben Jahres wurde auch der Grundstein für das Schulzentrum, bestehend aus Hauptschule und Gymnasium, an der Königsbergerstraße gelegt. Eingeweiht wurde das Schulzentrum Ende des Jahres 1978 mit einer Festrede des damaligen Bundestags- und späteren Bundespräsidenten Karl Carstens. Der Campus sollte eine gute Kooperation zwischen den eigenständigen Schulformen ermöglichen, erst 1988/89 kam die Realschule dazu.

Im Schuljahr 1978/1979 übernahm Hartmut Hoster das Amt des Hauptschulrektors von Isenberg und leitete die Hauptschule bis 1981, ehe er in den Schulrat wechselte. Etwa 2000 Schüler umfasste das Schulzentrum in den 80er Jahren insgesamt. Auch wurden die ersten Projektwochen durchgeführt, die bis heute bei den Schülern sehr beliebt sind und vor allem das Gemeinschaftsgefühl stärken. Statt des gewöhnlichen Unterrichts haben die Schüler während dieser Woche die Möglichkeit, unterschiedliche Projekte nach ihren persönlichen Interessen zu wählen und zu gestalten. Darunter finden sich Projekte, bei denen die Schüler etwas basteln oder handwerklich arbeiten, sowie Aktivitäten und Ausflüge. Beim alljährlichen Schulfest werden die Ergebnisse der Projektwoche dann Eltern und Gästen präsentiert.

Unter Rektor Rainer Linzenmeier, der das Amt 1982 übernahm, wurde die Schule 1988 schließlich zur Ganztagsschule. Sie bietet seitdem auch nachmittags ein vielfältiges Programm unter anderem mit Sportangeboten. 1998 übernahm Walter Paulsen die Leitung der Schule und übergab schließlich an den aktuellen Rektor Peter Hauck. Seit Gründung der Hauptschule waren etwa 120 Lehrer an der Schule tätig sowie unzählige Honorarkräfte und Ehrenamtliche.

Gut in Erinnerung bleiben besondere Ereignisse, wie der Austausch mit einer Schule des türkischen Teils der Insel Zypern, bei dem die Schüler der Geschwister-Scholl-Schule wie Staatsgäste empfangen wurden. 15 Jahre lang wurde dieser freundschaftliche Austausch fortgeführt. In den vergangenen Jahren hat die Geschwister-Scholl-Hauptschule vor allem durch ihr Berufsorientierungsprogramm und ihr individuelles Förderprogramm für jeden Schüler auf sich aufmerksam gemacht.

Ein umfangsreiches Orientierungs- und Beratungsprogramm bereitet die Schüler auf das Berufsleben vor. Praktika in verschiedenen Betrieben sind fester Bestandteil des Schullebens und auch die Firmen besuchen die Schule regelmäßig, um den Schülern verschiedene Berufe näher zu bringen. Seit 2011 bietet die „Meckenheimer Garantie für Ausbildung“ (MeGa) jedem Hauptschulabsolventen, der bestimmte Voraussetzungen erfüllt, einen Ausbildungsplatz. 50 Meckenheimer Unternehmen beteiligen sich an diesem Projekt, das einzigartig im Rheinland ist und vielen weiteren Schulen als Vorbild dient.

Seit sechs Jahren hat die Schule das Konzept des gemeinsamen Lernens mit Kindern, die einer sonderpädagogischen Förderung bedürfen, in den Schulalltag erfolgreich integriert. Ebenfalls sehr gut entwickelt hat sich der Austausch mit dem Gymnasium und der Realschule, sodass im Schulzentrum ein „Campusgedanke“ entstanden ist. Die Schulen sind gut vernetzt, nutzen gemeinsame Ressourcen und verfolgen gemeinsame Ziele. So blickt Hauck zuversichtlich in die Zukunft. Während von ehemals 22 Hauptschulen im Rhein-Sieg-Kreis inzwischen nur noch vier bestehen, steht der Geschwister-Scholl-Hauptschule eine Umwandlung in eine Gesamtschule nicht bevor. „Diese Schule hat Zukunft“, sagte Bürgermeister Bert Spilles bei der Feierstunde zum 50-jährigen Bestehen der Meckenheimer Hauptschule. Er betonte weiter, dass an der Hauptschule besonders engagierte Lehrkräfte am Werke seien, die die Schüler fördern und fordern. Die Hauptschule habe daher in Meckenheim ihren festen Platz und biete allen Schülern eine gute Perspektive. Der Dank des Bürgermeisters ging dabei ebenfalls an alle Unterstützer sowie den Förderverein.

Anschließend besuchte er mit Rektor Hauck den in der Aula aufgebauten „Marktplatz“ der Schüler. Traditionell ist das Schulfest auch das Ende der Projektwoche. Auf zahlreichen Ständen und Infotafeln präsentierten die Schüler ihre Ergebnisse. Dies ging von selbst hergestelltem Schmuck über Holzspiele bis hin zu diversen sportlichen Aktivitäten. Eine Gruppe hatte sich mit Frankreich beschäftigt, eine andere hatte bunte Kaleidoskope hergestellt. Innerhalb der Projektwoche arbeiteten die Schüler klassenübergreifend an einem Thema. Voll des Lobes über das Engagement der Schüler zeigte sich auch Meckenheims Ehrenbürgerin Erika Meyer zu Drewer.