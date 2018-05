15 000 Euro Schaden

Bornheim. Eine Seniorin prallte am Mittwoch in Bornheim-Merten mit ihrem Wagen auf das Auto einer 21-Jährigen. Bei dem Auffahrunfall wurden zwei Personen verletzt.

Von Uta Effern-Salhoub, 09.05.2018

Ein folgenschwerer Auffahrunfall hat sich am späten Mittwochnachmittag in Bornheim-Merten ereignet. Eine 74-jährige Autofahrerin fuhr nach Polizeiangaben gegen 16.40 Uhr aus Richtung Rösberg kommend auf der Schubertstraße in Richtung Bonn-Brühler-Straße. An der Ampelanlage der Kreuzung Bonn-Brühler-/Schubertstraße übersah die Seniorin aus bislang ungeklärter Ursache das Auto einer 21-Jährigen, die hinter dem Wagen einer an der roten Ampel wartenden 46-jährigen Autofahrerin verkehrsbedingt anhalten musste.

Es kam zur Kollision, wobei das Fahrzeug der 21-Jährigen auf das Auto der 46-Jährigen geschoben wurde. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die 74-Jährige und die junge Frau verletzt. Sie mussten mit Krankenwagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Alle drei Fahrzeuge wurden derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Die Freiwillige Feuerwehr Bornheim war mit 15 Kräften an der Unfallstelle im Einsatz. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 15 000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall leitet das Verkehrskommissariat in Meckenheim.